Alice è appena entrata ad Amici 21: età, Instagram e curiosità sulla ballerina, che ha conquistato un banco immediato senza affrontare sfide.

Finalmente gennaio, finalmente Amici! Dopo il consueto stop in occasione delle festività di Natale, i nostri programmi preferiti sono tornati in onda. E, tra questi, non poteva mancare l’amatissimo talent show di Maria De Filippi. Una nuova puntata è andata in onda ieri, domenica 9 gennaio 2022: un inizio anno col botto!

Si, perché tra una sfida e l’altra ed un’esibizione e l’altra, una nuova eccellente allieva ha fatto il suo ingresso nella scuola. Si tratta di una ballerina, Alice, che ai casting ha colpito tutti e tre gli insegnanti. Che, nella puntata di ieri, hanno deciso di non metterla in sfida con nessuno, né sostituirla: per lei un banco con accesso immediato nella scuola! Una gioia immensa per la nuova concorrente, conosciamola meglio!

Amici 21, chi è Alice: tutto sulla ballerina che ha conquistato tutti i prof

Alice ha pronunciato solo poche parole nella sua prima puntata di Amici, ma la sua dolcezza e la sua semplicità hanno già fatto breccia nel cuore dei fan. Oltre, naturalmente, al suo indiscutibile talento. La nuova ballerina di Amici 21 promette benissimo! Non sappiamo ancora chi sarà il suo prof, essendo stata scelta da tutti gli insegnanti. In attesa di scoprire la sua decisione, conosciamo meglio la nuova stella della scuola.

Alice ha 20 anni, è originaria di Sacile, in provincia di Pordenone, e studia Architettura all’Università di Udine. La sua passione per la danza si unisce a quella per la ginnastica ritmica: Alice è una ginnasta agonista e ha partecipato a diverse gare. Il suo talento ha incantato tutti e, in pochi minuti, il suo canale Instagram è ‘esploso’. Come potrete trovarla? Col suo nome e cognome Alice Del Frate! Il suo profilo ha già raggiunto quasi 15 mila followers, ma il numero è destinato a crescere, data la popolarità che regala la trasmissione di Canale 5. Ecco uno scatto condiviso proprio da lei su Instagram:

Noi non vediamo l’ora di vederla in azione e di emozionarci con le sue coreografie. E voi, per quale dei concorrenti di Amici 21 fate il tifo?