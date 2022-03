Sapete dove vive l’amatissimo conduttore Gerry Scotti? Non avevate mai fatto caso a questi ‘dettagli’ della sua casa prima d’ora

Dalla radio al piccolo schermo, Gerry Scotti ne ha fatta di strada. La sua carriera è stata un crescendo di esperienze che lo hanno reso oggi uno dei conduttori più amati di sempre. ‘Chi vuol essere milionario’, ‘Passaparola’, sono solo alcuni dei programmi più noti che Gerry Scotti ha condotto. Come dimenticare poi Festivalbar, Striscia la Notizia.. Il noto conduttore è uno dei volti più apprezzati e seguiti.

Conduttore sì, ma non solo! E’ anche papà ed un affettuosissimo nonno. Gerry Scotti è amatissimo non solo dal pubblico che lo segue da casa. Gerry Scotti è circondato dall’amore della sua famiglia. Sposato dapprima con Patrizia Grosso, la coppia poi si separò. Nel 2011 il noto conduttore ha nuovamente ritrovato l’amore al fianco dell’attuale compagna, Gabriella Perino. I due hanno casa insieme da ormai molto tempo. Avete mai visto dove vive Gerry Scotti? Scopriamolo insieme.

Dove vive Gerry Scotti: i dettagli della sua casa a cui non avevate mai fatto caso

Da conduttore radiofonico a conduttore televisivo, Gerry Scotti ha collezionato numerosi successi. Il numero di fan che lo segue imperterrito dagli esordi della sua carriera, è un vero e proprio crescendo. Complice la sua particolare simpatia, Gerry Scotti è sicuramente uno dei conduttori più amati nel mondo dello spettacolo. Ma sapete dove vive Gerry Scotti?

Insieme alla sua compagna, Gabriella Perino, Gerry Scotti vive a Milano in un loft al settimo piano di un edificio storico che si trova in una delle zone più ‘cool’ del capoluogo lombardo. La coppia ha acquistato il loft nel 2011.

Sebbene il conduttore non abbia comunque messo in piena mostra gli interni di casa Scotti, da qualche scatto postato sul suo profilo Instagram, è possibile dare una sbirciatina e scorgere qualche piccolo ‘dettaglio’ riguardo l’arredo interno. Come ad esempio il colore dominante delle pareti che sembra essere un beige chiaro che ben si abbina all’eleganza di un classico parquet sui toni del marrone e splendidi tappeti che completano e rendono più accogliente l’ambiente interno. Non abbiamo altre ‘fonti’ per sapere come sia arredato il resto dell’intero loft, però possiamo facilmente immaginare che in casa Scotti-Perino non manchi un tocco d’eleganza!