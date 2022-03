GF Vip, Alex Belli geloso di Delia attacca Antonio Medugno: “Vai per la tua strada”

Infastidito dal riavvicinamento tra Delia e Antonio Medugno, Alex Belli ha pubblicato un tweet contro il giovane tiktoker.

Assente durante l’ultima puntata del GF Vip, Alex Belli non nasconde la gelosia verso sua ‘moglie’ Delia Duran. La bella venezuelana in queste ore si sta riavvicinando ad Antonio e l’attore parmense, con un tweet, ha lanciato un messaggio molto chiaro al giovane napoletano.

In effetti, tra la Duran e Medugno si era creata una certa sintonia prima che Belli facesse ritorno nella casa dopo la squalifica dello scorso dicembre. La donna ha sempre ammesso di provare attrazione fisica per il bel coinquilino, ma poi l’ingresso di Alex li aveva allontanati.

Dopo una settimana trascorsa tra le mura di Cinecittà, l’ex volto di CentoVetrine è di nuovo andato via e Delia ha deciso di non seguirlo rimanendo in gioco fino alla finale del 14 marzo.

Con l’uscita di Belli, il tiktoker e la modella sembra stiano ritrovando la complicità di prima. Una situazione che ha infastidito non poco l’attore che, tramite un tweet dai toni per nulla amichevoli, ha voluto mandare un chiaro messaggio a Medugno.

GF Vip, Delia e Antonio sempre più vicini: la reazione di Alex Belli non si fa attendere

Proprio durante la scorsa puntata andata in onda lunedì, l’ex concorrente aveva fatto un’ulteriore dichiarazione d’amore alla Duran. In un video mostrato da Alfonso Signorini, lo si vedeva immerso nel mare di Sharm El Sheik con un biglietto per la compagna in cui c’era scritto: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Custodiscilo! Io sono con te”.

In queste ore, però, il comportamento confidenziale di Antonio e Delia ha scatenato la gelosia di Alex che ha twittato: “Caro TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”.

Un messaggio che, con ogni probabilità, verrà mostrato ai diretti interessati nella prossima puntata e che magari darà origine ad un faccia a faccia tra Belli e Medugno. Non resta che attendere per scoprirlo!