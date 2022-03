Vanessa Incontrada, non tutti hanno visto questo scatto da giovanissima

Ha interpretato le fiction più seguite e i programmi più amati degli ultimi anni, ma chi di voi ricorda Vanessa Incontrada da giovanissima?

La bellissima Vanessa Incontrada è una delle donne più apprezzate nel panorama artistico italiano. Versatile, carismatica e talentuosa, è diventata un’attrice acclamata grazie all’interpretazione di tante fiction e alla conduzione di tanti programmi.

Arrivata a Milano a metà degli anni ’90 per fare la modella, ha raggiunto il successo nei primi anni Duemila soprattutto al timone di Zelig che ha condotto dal 2004 al 2010 al fianco di Claudio Bisio.

Ad essere ammirata è anche la sua personalità che le ha permesso di far fronte anche alle sciocche critiche che qualcuno le ha rivolto negli ultimi anni. Presa di mira per qualche chilo di troppo, non si è mai lasciata colpire dimostrando di avere grinta da vendere. Inoltre, bisogna ammettere che l’aumento di peso non ha minimamente intaccato il suo fascino.

Negli anni è diventata anche una grande attrice per il cinema e per la tv: proprio attualmente la stiamo vedendo nei panni del vicequestore Fosca Innocenti, nell’omonima fiction di Canale 5 in cui recita al fianco di Francesco Arca.

Vanessa Incontrada, superlativa anche da giovanissima: l’immagine di tanti anni fa

La Incontrada è anche in prima linea in tante battaglie sociali, alcune delle quali, come abbiamo visto, l’hanno vista coinvolta in prima persona.

I suoi lineamenti non sono mai stati stravolti dalla chirurgia estetica ed è forse anche per questo che Vanessa oggi, a 43 anni, è una vera icona della bellezza naturale. Alcuni ricorderanno che il primo programma tv in cui l’abbiamo vista è stato lo show musicale Super, in onda su Italia 1.

Nata a Barcellona da padre italiano e madre catalana, quando approdò sulla tv italiana aveva solo vent’anni, ma fu subito in grado di conquistare il pubblico. Sono ormai più di vent’anni che Vanessa è sulla cresta dell’onda, ma ve la ricordate da giovanissima?

Qui la vediamo mentre conduceva Super: più magra, capelli più scuri e le stesse lentiggini che fanno innamorare.

Voi la ricordavate ai tempi del suo debutto sul piccolo schermo?