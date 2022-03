Sono di nuovo genitori: la famosissima coppia di attori dà il benvenuto al suo terzo figlio

È nato un maschietto: i due amatissimi attori hanno annunciato l’arrivo del loro terzo figlio, il lieto evento risale a lunedì 28 febbraio.

Era stata una copertina del magazine F a dare a novembre scorso la bellissima notizia: l’attrice era incinta del suo terzo bebè, frutto dell’amore con il famosissimo collega diventato suo marito nel 2019.

“La vocazione di madre l’ho scoperta tardi. Mi sembrava la cosa più pretenziosa del mondo. Ho un mestiere che amo molto. Rinunciarci per un figlio? Mai. E poi pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano”, aveva raccontato nell’intervista.

Eppure, contrariamente a quanto si aspettava, quando ha incontrato l’uomo giusto ha voluto diventata mamma per ben tre volte!

Lei e il marito si sono conosciuti a casa di Caterina Balivo e subito hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Dopo appena un mese e mezzo, nel 2011, attendevano l’arrivo della cicogna: “Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo, perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo era enorme”.

Dopo il primo figlio, Ettore, nel 2019 hanno deciso di convolare a nozze poco prima della nascita del secondo bambino, Ian: “Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?”.

Il terzo maschietto è nato invece lunedì 28 febbraio e solo ora, attraverso un comunicato stampa, i due volti del cinema italiano lo hanno annunciato.

Fiocco azzurro in casa dei due attori: è nato il loro terzo figlio

La coppia di cui parliamo è quella formata da Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada che hanno lunedì hanno dato il benvenuto al nuovo membro della famiglia nella clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, specializzata in ostetricia e ginecologia.

Da sempre molto riservati, Kim e Ilaria preferiscono vivere questo momento con la massima discrezione possibile e non hanno fatto trapelare altri dettagli, come accaduto del resto anche durante la gravidanza. “Il piccolo e la mamma stanno bene” rivela la direttrice struttura sanitaria che ha accolto in passato anche la nascita degli altri due bambini della coppia.

Congratulazioni agli splendidi genitori!