Tutti conoscono ed amano Giorgio Chiellini, ma in pochissimi immaginano in che cosa ha conseguito la laurea: lo sapevate anche voi?

Per tutti i tifosi della Juventus, ma soprattutto per tutti gli amanti del calcio, Giorgio Chiellini rientra tra le vere e proprie leggende dal calcio italiano. Attualmente nella difesa della ‘Vecchia Signora’, l’amato calciatore è tra i difensori più completi e forti del calcio nostrano.

Insieme a Leonardo Bonucci, suo compagno di squadra e grande amico nella vita reale, Giorgio Chiellini sarà uno degli ospiti della puntata di C’è posta per te del 5 Marzo. E, vi assicuriamo, non saranno nemmeno gli unici di questo appuntamento. Anche voi non vedete l’ora di vederlo, vero? Come darvi torto! In attesa di poter scoprire cosa accadrà stasera e, soprattutto, di chi sarà il regalo speciale insieme al mitico Leo, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Forse non tutti lo sanno, ma Giorgio Chiellini è tra i calciatori più completi anche dal punto di vista scolastico. Sapete, infatti, che il difensore ha conseguito il titolo finale all’università? Avete letto proprio bene! In che cosa, però, ha conseguito la laurea? Vi diciamo tutti noi: seguiteci nella lettura.

In che cosa consiste la laurea di Giorgio Chiellini?

Oltre ad essere imbattibile sul campo da calcio, Giorgio Chiellini sembrerebbe essere insuperabile anche in termini ‘scolastici’. Non soltanto, da quanto si apprende dal web, il mitico difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha conseguito il diploma di liceo scientifico con votazione 92/100 presso la scuola di Livorno, ma ha anche portato a termine il suo percorso di studi universitari. Iscrittosi regolarmente all’università, il buon Giorgio ha conseguito la laurea nel 2010 in Economia e commercio con una votazione niente male. Stiamo parlando, infatti, di 109 su 110. Le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui.

Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che nel 2017 Giorgio Chiellini si sia iscritto alla magistrale in business administration. E che l’abbia portato a termine con una votazione di 110 e lode. Insomma, un percorso davvero impressionante.

È proprio il caso di dirlo: Giorgio Chiellini è un campione dentro e fuori dal campo.