Aurora Ruffino è l’attrice protagonista in ‘Noi’, la fiction appena arrivata su Rai 1: ricordate dove l’abbiamo già vista? Ha recitato in una nota serie di successo che tutti abbiamo amato

Aurora Ruffino è l’attrice protagonista che insieme a Lino Guanciale ha lanciato il debutto della nuovissima fiction in onda su Rai 1, Noi. Nei panni di Rebecca e Pietro, i due siamo sicuri ci regaleranno colpi di scena unici che ci faranno in poco tempo legare ai due protagonisti.

Aurora Ruffino è giovane e talentuosa. Ha già una certa esperienza nel mondo televisivo. Classe ’89, la sua infanzia e la sua adolescenza non sono state molto semplici. Lei è la quarta di sei figli, e purtroppo ha perso la sua mamma che morì di parto mentre dava alla luce il suo sesto figlio. Aurora aveva solamente 5 anni. Aurora ed i suoi fratelli sono cresciuti insieme ai nonni materni ed alla loro zia. Ha trovato nella danza e nella recitazione la sua più grande passione, ed è lì che ha investito tutte le sue forze e capacità. L’abbiamo già vista in alcune serie e fiction di successo. Ricordate dove? Ci pensiamo noi a fare un breve ripasso!

Aurora Ruffino, in quale altra serie di successo ha recitato: dove l’abbiamo già vista

E’ nel 2010 che Aurora Ruffino fa il suo debutto televisivo con il film ‘La solitudine dei numeri primi’. La sua carriera e la sua esperienza sul piccolo e sul grande schermo è poi stata da quel momento inarrestabile. Prende poi parte alla miniserie televisiva in onda su Rai 1, Questo nostro amore. Ma la fiction in cui sarebbe impossibile dimenticarla, è quella in cui Aurora vestiva i panni di ‘Cris’ nella fiction Braccialetti Rossi.

Ma non finisce qui, perché dopo il suo esordio nel 2010, Aurora ha ottenuto diversi ruoli importanti all’interno delle diverse fiction e serie nelle quali l’abbiamo ritrovata. Era infatti Bianca Medici nella famosissima e seguitissima serie in onda sulle reti Rai, I Medici 2.

All’interno di entrambe le fiction, Aurora ha saputo dimostrare di avere la capacità di riuscire a ricoprire ruoli dinamici ma così diversi fra loro. Ha mostrato sullo schermo una dote particolare nel riuscire ad interpretare al meglio il personaggio, riuscendo quindi a calarsi completamente nella parte.