Lulù Selassié dopo il Gf Vip: “Desidero diventare mamma”; le confessioni dell’ex concorrente del reality show di Canale 5.

È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 6. A trionfare è stata la sorella maggiore Jessica, ma anche Lulù Selassié ha conquistato il cuore di milioni di fan. Con le sue fragilità e anche i suoi difetti, la principessa è stata una delle concorrenti più amate. E non solo dal pubblico: nella Casa, Lulù ha trovato la sua dolce metà.

La storia d’amore con Manuel Bortuzzo prosegue a gonfie vele e, dopo l’uscita di Lulù dalla casa, i due sono inseparabili. Li abbiamo visti insieme anche a Verissimo, dove Lulù ha confessato a Silvia Toffanin qual è il suo più grande desiderio.

GF Vip, Lulù Selassié confessa: “Desidero diventare mamma”

Nonostante la giovane età Lulù Selassié sogna già una famiglia. E non può che sognarla con il suo Manuel Bortuzzo: “Il mio sogno più grande è di diventare mamma. Vorrei diventare mamma anche presto, ho sempre voluto avere figlio entro i 25 anni. Noi vogliamo stare insieme per sempre.”

Un amore inaspettato, quello nato in Casa tra i due concorrenti: “Prima di entrare al Grande Fratello sono andata a vedere i concorrenti, ma non mi aveva colpito nessuno. E proprio quando meno te lo aspetti nella vita che ti capitano le cose più belle. Non mi sarei mai aspettata di avere subito questa attrazione verso Manuel e di creare questo rapporto bellissimo. Dal primo giorno ci siamo subito legati, come se una calamita ci avesse attirati l’uno verso l’altra.”

Inizialmente, tra i due ci sono stati diversi problemi soprattutto a causa di Manuel: “Avevo paura, già arrivavo dentro la casa con mie paure irrisolte per dei motivi gravi”, racconta Bortuzzo. Per quanto Manuel ha tentato si sfuggire all’amore, però, il sentimento che provava per Lulù è stato più forte di tutto. “Non ci siamo lasciati un secondo. Penso che non ci lasceremo mai, non ce la facciamo proprio a stare senza l’uno dell’altro“, aggiunge Manuel. Che dire, una coppia meravigliosa alla quale mandiamo i nostri migliori auguri di felicità.