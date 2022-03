Brutto incidente per la moglie di Francesco Facchinetti: costretta ad operarsi

Brutto incidente per Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti: costretta ad operarsi; cosa è successo.

“Mia moglie…Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me”. Queste la parole che Francesco Facchinetti ha allegato ad uno dei suoi ultimi post condivisi sui social. Un post attraverso il quale ha messo al corrente i fan del brutto incidente avvenuto alla moglie, Wilma Helena Faissol.

L’influencer brasiliana è caduta nuovamente da cavallo, dopo l’incidente dello scorso gennaio. “Purtroppo Wally è atterrato male da un salto ed è caduto, e Wilma con lui”, ha raccontato Francesco attraverso Instagram. La rovinosa caduta ha provocato a Wilma la rottura dell’omero: Lady Facchinetti ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Wilma Faissol costretta ad operarsi: cosa è successo alla moglie di Francesco Facchinetti

“Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma”, ha scritto Francesco Facchinetti sui social, postando i primi scatti di Wilma dopo l’operazione. Un’operazione che è andata a buon fine, ma la Faissol è ancora in ospedale e i dolori post intervento sono a tratti lancinanti, come ha spiegato la stessa Wilma poco fa attraverso le sue stories di Instagram. La Faissol ha annunciato che forse tornerà a casa domani e ha spiegato come, a momenti, si sente meglio grazie ai medicinali, ma l’effetto non dura a lungo: “La cosa stranissima è che quando stai bene ti riempi di speranze, dici adesso ho trovato l’equilibrio e la formula giusta. Poi, passa l’effetto, e ti crolla il mondo, perché da un minuto all’altro non hai più il fiato, non riesci a parlare, talmente forte è il dolore.”

Come abbiamo detto, si tratta del secondo incidente nel giro di pochi mesi per Wilma. A gennaio di quest’anno, infatti, Wilma era già caduta da cavallo, riportando diverse ferite e un trauma cranico. “Poteva andare molto peggio, quando un cavallo di 600 kg ti passa sulla testa e tu perdi il casco ti può andare veramente male”, aveva raccontato Francesco. Ora come allora, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di una velocissima guarigione a Wilma: forza!