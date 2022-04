Tutti amano Roberto Benigni, ma in pochi conoscono il suo titolo di studio: non immaginereste mai

Tutti amano Roberto Benigni, ma in pochi conoscono il titolo di studio del celebre attore: tutto quello che c’è da sapere.

Roberto Benigni non ha bisogno di presentazioni. Della sua carriera, stellare, sappiamo praticamente tutto: basti pensare che è l’unico attore uomo italiano ad aver vinto l’Oscar come miglior attore protagonista ( per La Vita è Bella, nel 1999). Attore e regista magistrale, è uno degli artisti più apprezzati del nostro Paese, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Ci sono alcune informazioni su di lui che potrebbero essere sconosciute ai più. Ad esempio, sapete qual è il suo titolo di studio? Non tutti lo immaginerebbero.

Qual è il titolo di studio di Roberto Benigni? Non tutti lo sanno

Di Roberto Benigni e della sua straordinaria carriera sappiamo tutto, ma cosa sappiamo dei suoi studi? Prima di muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, la sua grande passione da sempre, l’attore si era iscritto in un primo momento ad un seminario fiorentino, che ha abbandonato in seguito all’alluvione nel novembre del 1966. Successivamente, si è iscritto all’istituto tecnico commerciale Datini di Prato, dove ha conseguito il diploma di ragioniere. Ma non è tutto!

La sua grande passione per la letteratura italiana e i classici ha fatto sì che l’attore e regista ricevesse diverse lauree honoris causa. La prima, in Filosofia, risale al 1999 ed è stata conferita all’attore dall’Università Ben Gurion del Negev ( Israele). A seguire, la laurea in Lettere all’Università di Bologna nel 2002 e, l’anno successivo, quella in Psicologia conferita dall’Università Vita Salute San Raffaele. In totale, nel corso della sua vita Roberto Benigni ha ricevuto ben nove lauree honoris causa, e, come abbiamo visto, non solo in Italia ( Firenze e Bologna), ma anche all’estero: l’ultima in Lingua e Letteratura Italiana nel 2012 all’Università Aristotele di Salonicco. Nel 2015, a Roberto Benigni è stato affidato anche un Dottorato Honoris Causa in Legge, all’Università di Toronto, in Canada.

E voi, conoscevate questo retroscena sulla vita del grande Roberto Benigni? Nonostante la sua immensa popolarità non tutti ne sono a conoscenza!