Maria De Filippi ferma la puntata di Amici 21 per omaggiare Piero Sonaglia, suo storico assistente di studio: momento da brividi.

Sapevamo che sarebbe successo e, in effetti, è stato proprio così! A distanza di una settimana esatta dalla tragica ed improvvisa morte di Piero Sonaglia, Maria De Filippi ha voluto dedicargli il tempo che il suo storico assistente di studio, nonché grande amico, meritava di avere.

Il rapporto che Maria De Filippi aveva con Piero Sonaglia era un rapporto che andava al di là del contesto lavorativo. Ce ne ha dato la prova la commovente lettera che – qualche istante dopo la notizia della sua morte – la padrona di casa ha voluto riservargli, ma l’ha confermato il momento da brividi a cui tutto il pubblico di Amici 21 ha assistito ad inizio quarta puntata del serale. Questa sera, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, accadrà davvero di tutto, ma l’inizio puntata è stato a dir poco emozionante. Ancora prima di dare inizio alla gara, la regina di Mediaset ha bloccato tutto ed ha destinato un momento al buon Sonaglia.

Amici 21, Maria De Filippi ferma la trasmissione per Piero Sonaglia: omaggio da brividi

Non è assolutamente la prima volta che Maria De Filippi omaggia Piero Sonaglia! Già alla fine della puntata scorsa di Amici 21 – quella mandata in onda qualche ora dopo la notizia della sua morte, per intenderci – la padrona di casa del talent ha voluto mandare in onda un video che rendeva chiaro al suo pubblico la grandezza e la straordinarietà del suo assistente di studio. Stasera, però, ha voluto fare molto di più. E così, prima ancora che i tre giudici entrassero in studio, ha voluto rivolgere l’attenzione a diversi striscioni entrati in studio per Piero.

La reazione in studio, ovviamente, non si è affatto fatto attendere. Oltre ad un lungo e caloroso abbraccio, si è alzato un unico coro: “Piero”. Un momento davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. E che sottolinea quanto il lavoro di Piero Sonaglia – seppure poco visto dal pubblico a casa – abbia lasciato un segno in tutti quelli che hanno avuto la possibilità di conoscerlo o lavorare con lui.

Caro Pietro, una cosa è certa: resterai nel cuore di tutti noi!