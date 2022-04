Assente da diverse puntate, finalmente torna in studio: colpo di scena a Uomini e Donne; cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv! A Uomini e Donne, si sa, i colpi di scena non mancano mai. Sia per quanto riguarda il trono Classico che quello Over, di nuove esterne e nuove conoscenze ce ne sono tante, ma nasceranno nuovi amori prima del termine di questa stagione? Staremo a vedere! Nel frattempo, c’è un’importante notizia per i telespettatori del programma di Canale 5!

Nelle ultime puntate della trasmissione, infatti, un’assenza ha fatto un bel po’ discutere, soprattutto sui social. Una protagonista assolute della trasmissione non è in studio da diverse settimane… Ebbene, dalle anticipazioni dell’ultima registrazione è arrivata una bella notizia: è tornata in studio! Scopriamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne, torna in studio dopo diverse puntate: avevate notato chi era assente?

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Come sempre, la trasmissione targata Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45. I fan più attenti, però, si sono accorti che da diverse settimane c’è un posto vuoto…

In studio, infatti, manca Tinì Cansino, la terza opinionista del programma di Canale 5, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari. La showgirl è assente da circa un mese, ma non è mai stato reso noto il motivo. C’è pero una buona notizia: le anticipazioni dell’ultima registrazione svelano che Tinì tornerà in studio! La simpatica opinionista, che ama analizzare i profili dei protagonisti attraverso i loro segni zodiacali, riacquisterà il suo posto accanto ai troni, proprio al fianco dei suoi due colleghi. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata in questione per scoprire se si parlerà della sua assenza e dei motivi per cui non è apparsa nelle ultime settimane.

In ogni caso, siamo felicissimi di rivederla al suo posto! E voi, avevate notato l’assenza di Tinì nelle ultime puntate della trasmissione?