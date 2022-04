Jolanda Renga è cresciuta, adesso ha 18 anni ed è sempre più uguale ai suoi genitori; com’è oggi la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini.

È lei l'”Angelo” a cui Francesco Renga ha dedicato la canzone vincitrice del Festival di Sanremo nel 2005. Jolanda è la prima figlia nata dall’amore tra il cantautore e Ambra Angiolini: i due sono stati legati per undici anni e hanno ufficializzato la fine della relazione nel 2015. La coppia è rimasta in ottimi rapporti, con la felicità dei propri figli come obiettivo comune. E, proprio quest’anno, la dolce Jolanda ha compiuto 18 anni!

Nata nel 2004, lo scorso gennaio la primogenita della coppia è diventata maggiorenne. Sui social, sia mamma Ambra che papà Francesco le hanno dedicato parole dolcissime in occasione del suo 18 esimo compleanno. Ma siete curiosi di vedere com’è diventata Jolanda? Siete nel posto giusto!

Jolanda Renga è la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini: eccola oggi

“18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. In fondo lo sei stata fin da subito, il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo, e su di me”. Queste sono solo alcune delle parole ricche di amore che Francesco Renga ha dedicato alla sua Jolanda lo scorso 2 gennaio: la figlia del cantante di Ambra Angiolini ha compiuto 18 anni!

Si tratta della prima figlia della coppia, genitori anche di Leonardo, nato nel 2006. In molti si chiederanno: a chi somiglia la meravigliosa Jolanda? È un vero e proprio mix tra i suoi genitori, ma la bellezza naturale e acqua e sapone non può che ricordarci quella di mamma Ambra. Curiosi di vedere com’è cresciuta e com’è diventata oggi Jolanda? Ecco uno scatto condiviso proprio da lei, poche settimane fa, sul suo canale Instagram:

Eh si, Jolanda è semplicemente incantevole! Ma questo è solo uno dei tanti scatti della giovane Renga che potrete trovare sul suo profilo Instagram, già seguito da 102 mila followers: cosa aspettate ad unirvi a loro? Non ve ne pentirete!