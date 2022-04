La vita privata di Catherine Spaak: chi sono i suoi ex mariti e quanti figli ha

La carriera di Catherine Spaak è nota a tutti, ma conoscete la sua vita privata? Chi sono i suoi ex marito e quanti figli ha.

La notizia ha lasciato tutti di sasso: Catherine Spaak è morta all’età di 77 anni. Attrice di grande fama, conduttrice, cantante e ballerina, si è spenta dopo aver combattuto per ben due anni contro una malattia.

Nata in Francia il 3 Aprile del 1945, Catherine Spaak debutta nel mondo del cinema alla sola età di 14 anni. Era soltanto una ragazzina, infatti, quando prende parte al film “Il buco” di Jacques Becker, conquistando tutti. Nel 1960, infatti, arriva il suo esordio in Italia nella pellicola di Alberto Lattuada “Dolci inganni” e, da quel momento, è inarrestabile! Catherine, infatti, diventa il volto di tantissime pellicole di successo e, col passare degli anni, un’attrice famosissima. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte non solo ha lasciato senza fiato tutti i suoi colleghi, che subito si sono riversati sui loro canali social per riservarle dolci parole, ma anche tutti i suoi ammiratori. Se da una parte, però, la sua carriera è nota a tutti, cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Catherine Spaak, la vita privata: i suoi mariti e quanti figli ha

Attrice di grande successo e con una carriera alle spalle piuttosto immensa, sembrerebbe che anche la vita privata di Catherine Spaak sia davvero intensa. Da quanto si legge dal web, infatti, l’attrice francese si è sposata ben quattro volte. Ed il primo, pensato, è stato celebrato quando lei era davvero giovanissima. Procediamo con ordine.

Era esattamente il 1963 quando Catherine Spaak, alla sola età di 18 anni, convolava a nozze con Fabrizio Capucci. I due, a quanto pare, si sarebbero incontrati sul set “La voglia matta”, decidendo di sposarsi qualche tempo dopo. Il loro matrimonio, però, non è durato molto. A distanza di qualche mese dal loro “si”, si sono separati. Dopo la fine di queste sue prime nozze, la bella Catherine si è legata a Johnny Dorelli. Il loro è stato un amore che è durato circa 15 anni ed ha fatto sognare tutti. Terminata questa relazione, inoltre, la Spaak è stata sposata dal 1993 al 2010 con Daniel Rey, un architetto, e nel 2013 ha sposato Vladimir Tuselli, separandosi da lui nel 2020.

Quanti figli ha?

Catherine Spaak ha due figli. Stiamo parlando di Sabrina Capucci, nata dal matrimonio con l’attore Fabrizio terminato qualche tempo dopo la sua nascita, e Gabriele Guidi, nato dal matrimonio con Johnny Dorelli. Ad oggi, sembrerebbe che la primogenita della Spaak sia una famosa attrice teatrale mentre il secondogenito un affermato produttore e regista teatrale.

Conoscevate questo aspetto della sua vita?