Karina Garcia è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan, ma sapete come è diventata oggi dopo Vite al Limite? Cosa abbiamo scoperto su di lei.

Sono davvero tantissimi i pazienti che si sono alternati nella clinica di Houston del dottor Nowzaradan e che hanno conquistato l’attenzione del pubblico di Vite al Limite. Tra queste, c’è lei: Karina Garcia! Recentemente, vi abbiamo mostrato i progressi di Tommy Johnson durante il suo percorso e di cosa sia cambiato una volta spenti i riflettori, ma di lei cosa sappiamo?

Pesava 287 kg quando Karina Garcia si è presentata nella sesta stagione di Vite al Limite e con la sua incredibile forza di volontà segnava un record davvero impressionante. Così come quella di Chay, la trasformazione della trentenne del Texas è stata davvero choc. Pensate, da un massimo di 287 kg, Karina è riuscita a pesare 180 kg. Insomma, 100 chili in meno, proprio come quelli di Tommy. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche informazione in più sul suo conto. Com’è diventata oggi Karina? Ci sono notizie sul suo conto? Scopriamolo.

Che fine ha fatto Karina Garcia dopo Vite al Limite

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo riproposto le storie di tantissimi personaggi di Vite al Limite, mostrandovi anche la loro attuale forma fisica. C’è chi ha continuato a mangiare sano e chi, invece, non è riuscito affatto. In quale di queste due categorie rientra Karina?

Al momento della sua partecipazione, come dicevamo precedentemente, Karina Garcia è riuscita a soddisfare qualsiasi tipo di aspettativa. Grazie ad un costante allenamento e un regime alimentare sano e regolato, la trentottenne è riuscita a dimagrire ben 100 kg, avendo anche il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrica. Sono trascorsi anni dalla sua nuova vita, ma cosa sappiamo su Karina Garcia? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero minime, se non nulle. Dopo l’operazione, infatti, sembrerebbe che la Garcia abbia continuato a dimagrire, ma oggi non ci è dato sapere alcuna notizia.

Secondo voi, sarà ancora dimagrita? Ci auguriamo assolutamente si!