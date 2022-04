“Presto saremo in quattro”: l’ex Miss Italia è incinta, il dolcissimo annuncio è arrivato attraverso i social.

“Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita.” Con queste parole, l’amatissima ex Miss Italia descrive le emozioni di questo magico momento: è incinta per la seconda volta! E a pochi mesi di distanza dalla nascita della sua prima bambina.

La piccola Luce, infatti, è nata meno di un anno fa, a maggio del 2021. E presto avrà già un fratellino o una sorellina! “La sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita”, scrive la conduttrice, che mostra ai fan il pancione, accarezzato dolcemente dalla figlia. Curiosi di sapere chi è la futura mamma bis? Vi raccontiamo tutti i dettagli di questa meravigliiosa notizia.

L’amatissima ex Miss Italia è incinta del suo secondo bebè: l’annuncio

Non una ma ben due festività di Pasqua col pancione per l’amatissima conduttrice, ex vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia. Come nel 2021, anche quest’anno la Pasqua le ha regalato la più grande delle sorprese: è in dolce attesa! Ad annunciarlo è stata proprio lei, nel corso della giornata di ieri, postando un tenerissimo scatto in cui si mostra col pancione, sul quale si poggia la manina della sua piccola Luce. Che è nata meno di un anno fa, il 7 maggio del 2021. Chi è la sua splendida mamma?

Si tratta di Cristina Chiabotto, che diventerà presto mamma per la seconda volta! Una gioia immensa per l’ex Miss Italia ed il marito, l’imprenditore piemontese Marco Roscio, che ha sposato nel settembre del 2019. La notizia della presunta gravidanza era trapelata già diverse settimane fa, ma la conferma è arrivata solo qualche ora fa, con questo dolcissimo scatto condiviso sui social:

E, nelle stories di Instagram, Cristina ha condiviso un ironico collage in cui mette a confronto due foto, una di Pasqua 2021 e una di Pasqua 2022: in entrambi i casi la showgirl è accompagnata da un dolce pancione! Che dire, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori bis Cristina e Marco!