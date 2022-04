Una villa da sogno con ogni confort: la cantante non bada a spese, l’avete vista?

La cantante non sembra badare a spese e ha comprato Una villa da sogno, di oltre nove ettari.

Un acquisto che non tutti possono permettersi, la cantante a quanto pare non bada a spese e ha comprato una villa da sogno. In una diretta instagram ha spiegato di quanto questa casa rappresenti un passo importante per lei, quel salto che la porta verso l’età adulta.

La dimora ha spazi immensi, come potete immaginare, una piscina nascosta dietro l’abitazione, un garage per le diverse auto che possiede, il pavimento è in piastrelle, almeno degli spazi esterni, in camera da letto ha un enorme specchio e troviamo tutti i confort possibili. I colori dell’intera abitazione sono su una tonalità chiara.

Si trova in Florida dove vive. Bhad Bhabie, artista statunitense, è diventata celebre quando aveva solo 13 anni. Infatti è apparsa allora in un video diventato virale in cui in una trasmissione televisiva, dopo aver litigato con il conduttore ha rivolto al pubblico la frase ‘Cash me outside, how bout dah?’, frase che con il suo viso è diventata un meme. In poco tempo è diventata un fenomeno musicale ed è arrivata anche sul palco dei Billboard Music Awards.

La svolta maggiore avviene nel 2020 quando apre un profilo onlyfans. In un solo giorno ottiene più di un milione di dollari. In poco tempo Bhad ha raggiunto guadagni da record, con continue collaborazioni e tanti impegni. E con le cifre ricevute è riuscita a comprare a soli 19 anni una villa da sei milioni di dollari, pagandola in contanti. Un passo importante per lei che, come ha spiegato in una diretta instagram, rappresenta un passo verso l’età adulta.