Il successo arrivato come attore, ma ecco che cosa faceva prima Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis è un naufrago de L’Isola dei famosi: scopriamo che cosa faceva prima del successo come attore.

L’isola dei famosi ha visto in atto con la nuova edizione tante novità. La prima è stata sicuramente la scelta di formare delle coppie. Solo uniti i concorrenti potevano entrare in gioco anche se alcuni sono entrati già in coppia.

C’è stato il ritorno di Alvin come inviato in Honduras e due nuovi opinionisti ad affiancare Ilary Blasi, ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nelle scorse puntate però la conduttrice ha svelato lo scioglimento delle unioni e la formazione di due gruppi. Tra i concorrenti chi sicuramente si sta facendo notare, dimostrando di essere un vero leader, è Nicolas Vaporidis. Noi l’abbiamo conosciuto grazie ai personaggi che ha interpretato al cinema e in televisione ed è proprio così che è arrivato per lui il successo, ma sapete che cosa faceva prima di raggiungere la notorietà? Scopriamolo insieme.

Nicolas Vaporidis, che cosa faceva prima del successo come attore

Nicolas Vaporidis è entrato in gioco a L’isola dei famosi fin dalla prima puntata. Nelle prime settimane non sembrava che ci fosse una certa armonia con gli altri concorrenti. Infatti più volte ci sono stati degli scontri.

Sta di fatto che il naufrago ha dimostrato dall’inizio di poter essere un vero leader tanto che più volte ha vinto nelle prove. Noi lo conosciamo grazie ai personaggi che ha interpretato, al cinema e in televisione. Infatti dopo aver studiato recitazione Nicolas entra a far parte del cast nel 2002 del film Il Ronzio delle mosche. L’anno seguente gli viene affidata la parte da protagonista nel film 13dici a tavola. Gira nel 2005 la serie Orgoglio-Capitolo terzo e l’anno seguente ottiene grande successo grazie al ruolo del protagonista nel film Notte prima degli esami, nel quale recita al fianco di Cristiana Capotondi con la quale avrà una relazione di un anno. Ma prima del successo come attore, sapete che cosa faceva?

Vaporidis dopo il diploma per inseguire la passione trasmessagli dal nonno decide di trasferirsi a Londra. Qui vi rimane più di un anno e lavora come cameriere, seguendo corsi di lingua inglese e corsi di recitazione. Torna poi in Italia e nel 2002 arriva il primo ruolo.