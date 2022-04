Rosa Perrotta, spunta una foto del passato della mamma: somiglianza impressionante

Rosa Perrotta, spunta una foto del passato della mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne: la somiglianza vi lascerà senza parole.

Tra le ex protagoniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico c’è senza dubbio lei, Rosa Perrotta. Grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, l’ex tronista ha trovato il vero amore: la storia con Pietro Tartaglione prosegue a gonfie vele. I due sono genitori di Ethan e del piccolo Mario Achille, nato a novembre del 2021. E, attraverso i social, la Perrotta condivide tantissime immagini della sua quotidianità e della sua famiglia. Anche dolcissime foto ricordo!

Poche ore fa, infatti, Rosa ha aperto il cassetto dei ricordi, mostrando ai followers alcune immagini del passato dei suoi genitori. Immagini tenerissime, che hanno emozionato i fan. Molti dei quali hanno notato la straordinaria somiglianza tra Rosa e la mamma Pina, ma non solo… Diamo un’occhiata!

Ecco la mamma di Rosa Perrotta da giovane: la somiglianza vi stupirà

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione formano una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne. E, attraverso i social, in particolare Instagram, i fan continuano a seguirli con affetto. Proprio poche ore fa, un post pubblicato da Rosa sul suo profilo ha conquistato i followers. Si, perché l’influencer salernitana ha condiviso alcune foto del passato dei suoi genitori, Mario e Pina. “Che belli che erano”, ha scritto Rosa, ricevendo l’appoggio di tutti i fan. Che hanno notato subito una particolare somiglianza…

Mamma Pina da giovane ricorda tantissimo la figlia Rosa, ma non solo! In molti, tra i commenti, hanno sottolineato come il primogenito di Rosa e Pietro, Ethan, sia davvero identico alla nonna! Date un’occhiata:

Eh si, una bellezza incantevole quella di Pina, che ha ricevuto una valanga di complimenti dai fan della figlia. “Un incanto di donna, la vera bellezza femminile di altri tempi senza filtri”, ha scritto un followers in un commento che ha ricevuto decine di likes. E voi, cosa aspettate a seguire Rosa su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!