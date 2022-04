Colpo di scena tra Alex Belli e Soleil: il gesto social ha scatenato i fan; cosa è successo nelle ultime ore.

Senza di loro il GF Vip 6 non sarebbe stato lo stesso. Si, perché Alex Belli e Soleil Sorge sono stati due dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del reality show. Il loro particolare rapporto “alchemico” ha appassionato i telespettatori per sei lunghi mesi, al termine dei quali, però, tra i due non sembra essere finita benissimo.

Come tutti sappiamo, Alex ha ritrovato l’armonia con Delia Duran, anche lei concorrente del GF, arrivata in finalissima. Ma come sono attualmente i rapporti tra l’attore e Soleil? Un gesto social di quest’ultima sembra togliere ogni dubbio. Avete visto cosa è successo?

Alex Belli, il gesto social di Soleil Stasi non passa inosservato: avete visto cosa è successo?

“Friendly reminder: è il momento delle pulizie primaverili. Out with the old, in with the new. Tenete solo cos superbe e ciò che vi illumina l’anima”. È quanto ha scritto Soleil Sorge in un tweet pubblicato ieri sul suo account ufficiale. Ma cosa avrà voluto dire la giurata de La Pupa e il Secchione con ‘pulizie primaverili’? Quelle che ha fatto sul suo profilo Instagram!

L’ex gieffina ha, infatti, defollowato alcuni suoi ex coinquilini della casa del GF Vip, tra cui Alex Belli e le sorelle Selassié Jessica e Clarissa. Che proprio ieri, insieme alla sorella Lulù, si trovavano da Alex per un servizio fotografico nella sua agenzia.

E proprio Alex, Delia Duran e le sorelle hanno ironizzato sulla vicenda nella stories di Instagram, ridendo e scherzando in gruppo: “Ci defollowiamo tutti quanti, tu defollowi me io defollowo te!”, esclama Belli, seguito da Jessica: “Io a te e Delia, basta con questo amore libero”

Il nome di Soleil non è stato menzionato nelle stories condivise, ma quella di Alex a tutti è sembrata una chiara frecciatina alla sua ex ‘amica’. E voi, cosa ne pensate della scelta di Soleil? Siamo davvero giunti alla fine dei Solex?