Miriam Leone ricorda quella brutta parentesi: “Mi sfottevano per…”, il retroscena che non tutti conoscono sull’ex Miss Italia.

Era il 2008 quando è stata incoronata la più bella d’Italia e, da quel momento, per lei è iniziata una carriera ricca di successi. Oggi Miriam Leone è un’attrice di grandissimo talento, tra le più apprezzate nel nostro Paese. Dei suoi impegni lavorativi sappiamo praticamente tutto, ma c’è un retroscena sul suo passato che non tutti conoscono.

A parlarne è stata proprio la catanese, in un’intervista dello scorso anno al Corriere. L’ex Miss Italia ha raccontato che, in passato, ha ricevuto molti attacchi per il suo aspetto fisico, che le hanno reso difficile imparare ad accettarsi. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

“Mi sfottevano per le sopracciglia”, Miriam Leone ricorda una brutta parentesi del suo passato

Miriam Leone è una vera e propria icona di bellezza e non a caso, nel 2008, la corona di Miss Italia è stata indossata proprio da lei. L’attrice siciliana, però, ha confessato di non aver avuto un rapporto facile con il suo aspetto fisico, che ha fatto fatica ad accettare. Colpa anche di alcuni sfottò che ha ricevuto quando era ragazzina.

“La gente mi vede bella e non riesco a capire, non sono mai contenta del mio aspetto“, ha rivelato l’attrice al Corriere, spiegando nel dettagli gli attacchi ricevuti in passato: “Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese, oggi è divertente perché ho un’età, non mi lascio ferire facilmente.”

E nella stessa intervista, infatti, Miriam Leone dichiara che, ad oggi, riesce ad ignorare facilmente le critiche, soprattutto quelle che arrivano attraverso i social: “Sono chiacchiere da bar che valgono zero”. E l’attrice sottolinea anche come, nei più giovani, oggi ci sia maggiore accettazione della diversità: “Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia”.

E voi, conoscevate questo retroscena del passato della bellissima Miriam Leone? Proprio qualche giorno fa, l’ex Miss Italia ha condiviso questo scatto in cui si è mostrata in versione acqua e sapone, allegando, tra le altre, queste parole: “Mi scatto un selfie senza trucco per vedere l’effetto che fa, per scacciare alcune fragilità”. E voi, cosa aspettate a seguirla su Insagram? Non ve ne pentirete!