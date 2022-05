Silvia Toffanin ed il padre geloso: cosa faceva quando andava in discoteca; il retroscena che non tutti conoscono sul passato della conduttrice.

È uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Con la sua delicatezza e il suo garbo, Silvia Toffanin riesce a tirare fuori i ricordi più dolci e gli aneddoti più inediti, durante le interviste ai suoi ospiti. Ma cosa sappiamo di lei?

La conduttrice è super riservata quando si tratta del suo privato, ma, in passato, ha rivelato alcuni retroscena sulla sua adolescenza. In particolare, sul rapporto con il suo papà, gelosissimo di lei. Sapete cosa faceva quando Silvia andava in discoteca? Ve lo raccontiamo noi.

Silvia Toffanin, il retroscena sul padre geloso: “Non si muoveva da lì”, il racconto

Intervistata da Grazia qualche anno fa, Silvia Toffanin ha rivelato alcuni aneddoti della sua infanzia e adolescenza, che ha vissuto a Cartigliano, un paesino in provincia di Vicenza. Durante quegli anni, Silvia ha dovuto fare i conti con la forte gelosia del suo papà: “I primi amori? Direi nessuno, con mio padre geloso. In paese si usava che i ragazzi, le comitive di amici citofonassero per dire “scendi”, senza esserci messi d’accordo prima. Rispondeva mio padre, e ogni volta “Silvia non c’è”, non mi faceva uscire.” Ma non è tutto.

La conduttrice ha spiegato anche cosa faceva il suo papà quelle rare volte che le permetteva di andare in discoteca: “Solo se mi accompagnava lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì.”

Sul primo incontro tra il suo papà e quello che è diventato il suo compagno di vita Pier Silvio Berlusconi, la Toffanin ha raccontato: “A mio padre l’ho presentato un anno dopo. La prima cosa che ha detto a Pier Silvio? Io comunque sono dell’Inter”.

E voi, conoscevate questi retroscena sul passato della meravigliosa conduttrice Mediaset?