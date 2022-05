Si sposeranno! A 51 anni l’attore è pronto al “sì”, spunta il magnifico anello

Sono già genitori di una bambina di quasi un anno ed ora l’attore e la sua compagna stanno per sposarsi: avete visto l’anello?

Lui è uno degli attori più amati dal pubblico, soprattutto femminile: fascino ed eleganza sono sempre state le sue carte vincenti e, da quando è di nuovo felice anche in amore, è davvero al settimo cielo! Lei è un’imprenditrice originaria di Pescara, finalista a Miss Italia 2014 e a Miss Mondo 2018. Ha 25 anni in meno, ma la differenza d’età tra loro sembra impercettibile. Un’unione nata 2 anni fa e che ha già dato il frutto più bello: a giugno dell’anno scorso sono diventati genitori di una bimba!

La piccola si chiama Agnes e, alla luce dell’ultimo post pubblicato dall’attore su Instagram, presto parteciperà alle nozze di mamma e papà. Stiamo parlando di Fabio Bifulco, in arte Fabio Fulco, volto di seguitissime fiction tra cui Incantesimo 7 e 8, Vivere, Le tre rose di Eva 4, Il bello delle donne, Un passo dal cielo e tantissime altre.

Nella giornata di ieri, 10 maggio, il 51enne ha annunciato tramite social di aver proposto matrimonio a Veronica Papa, sua compagna da due anni e madre di sua figlia. Con lei Fulco è riuscito a voltare definitivamente pagina dopo la chiusura con la sua storica ex fidanzata Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004.

Fabio Fulco sposerà la sua compagna: proposta di nozze e anello in Costiera Amalfitana

Nello scatto molto romantico che li ritrae a scambiarsi tenere effusioni, l’imprenditrice mostra in primo piano il magnifico anello ricevuto dall’attore. La coppia appare nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, luogo certamente idoneo ad un momento così poetico.

“Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIIIII”, scrive Fabio Fulco nella didascalia al post. La fidanzata ha commentato con un “Per sempre” che lascia trasparire tutta la gioia per questo nuovo capitolo di vita da intraprendere con l’uomo che ama. Non è ancora nota la data ufficiale della cerimonia, ma di certo non bisognerà attendere a lungo.

Noi non vediamo l’ora di vedere questa bellissima coppia coronare il loro sogno d’amore e voi?