Si sono sposati in gran segreto ma adesso lo sanno tutti: grande gioia per l’amatissima coppia; i dettagli delle nozze.

Un matrimonio in gran segreto, celebrato domenica 15 maggio in presenza delle sole famiglie. Zero foto sui social del grande evento: qualcosa di veramente strano per la coppia, amatissima e seguitissima dai fan. Ma c’è un motivo.

I due si sarebbero sposati legalmente in modo ristretto, per poi organizzare festeggiamenti in grande stile. Curiosi di scoprire di più sui neo marito e moglie? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore!

Grandissima gioia per la coppia: si sono sposati in gran segreto

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati! Le nozze si sono tenute ieri, domenica 15 maggio 2022, al municipio di Santa Barbara, in California, come riportato da una fonte al sito Entertainment Tonight. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la famosissima influencer non ha condiviso alcuna immagine di questo importante giorno sui suoi canali social, proprio come il suo sposo, il batterista Travis Barker. La scelta di prediligere la sobrietà per questo giorno nasconderebbe l’intenzione della coppia di organizzare un matrimonio in grande stile.

Sui social, tuttavia, sono apparsi alcuni scatti degli sposi, che si sono lasciati fotografare fuori al municipio di Santa Barbara per più di un’ora, come ha raccontato la fonte all’ET. Per l’occasione, Travis ha optato per un total black, con tanto di occhiali da sole, mentre la sorella di Kim Kardashian ha scelto un abito bianco corto, con un velo molto semplice.

Una grandissima gioia per la coppia, che avevano deciso di sposarsi lo scorso ottobre: è stato allora che Travis ha organizzato la romanticissima proposta di nozze sulla spiaggia di Montecito, avvolti dalle rose rosse.

Quello con Kourtney è il terzo matrimonio per Travis, che è già convolato a nozze con Melissa Kennedy e Shanna Moakler. La Kardashian è mamma di tre bambini, avuti dal suo ex Scott Disick, ma non si era mai sposata prima d’ora. Noi non vediamo l’ora di scoprire di più sulla grande festa che stanno per organizzare: continuate a seguirci per saperne di più!