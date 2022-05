Giustizia per tutti, dove è stata girata la nuova fiction con Raoul Bova? Tutti i dettagli sulle ambientazioni della serie di Canale 5.

Ci siamo! Mancano pochissime ore all’inizio di Giustizia per tutti, la nuova fiction di Canale 5, al via mercoledì 18 maggio 2022. Dopo essersi calato nei panni di Don Massimo in Don Matteo, Raoul Bova è Roberto Beltrami, un famoso fotografo che sarà ingiustamente condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio della moglie Beatrice. Una storia di malagiustizia che farà riflettere ed emozionare il pubblico.

Al suo fianco, Raoul Bova avrà la sua compagna di vita, Rocio Moralez, che veste i panni dell’avvocato Victoria Bonetto. In attesa di scoprire tutti i dettagli di questa interessante storia, siete curiosi di sapere dove è stata girata la fiction? Ve lo sveliamo subito!

Dove è stata girata Giustizia per tutti con Raoul Bova? Alcune informazioni sulla fiction

Domani, mercoledì 18 maggio 2022, andrà in onda la prima delle tre puntate di Giustizia per tutti, la nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova e Rocio Moralez. Fiction che narra la storia di Roberto, un fotografo imprigionato da innocente per l’omicidio della moglie. In carcere, l’uomo studia Giurisprudenza e riesce a dimostrare la sua innocenza: dopo dieci anni torna libero e deve ricostruire la sua vita, a partire dal rapporto con la figlia, ora 19 enne. E, soprattutto, riuscirà a fare luce sull’uccisione della moglie Beatrice?

Noi non vi diremo di più, per scoprire cosa accadrà dovrete seguire le puntate! C’è però un’interessante curiosità che riguarda le ambientazioni della fiction. Ebbene, la serie è stata interamente girata a Torino e dintorni: nel corso delle riprese, Raoul e la famiglia si sono trasferiti proprio nel capoluogo piemontese. Che hanno amato moltissimo: “È una città dove si riesce a vivere in serenità. Offre tutti i servizi senza l’affollamento e il caos della metropoli”, ha spiegato l’attore, come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni.

Tra le location principali della fiction troviamo la fiction troviamo la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno alle Vallette, l’Hotel Sara, che rappresenterà la casa di Roberto, gli Uffici del Giudice di Pace, che sono stati invece utilizzati per riprodurre il commissariato. Noi non vediamo l’ora di seguire questa appassionante storia, e voi?