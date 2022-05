Amici, “Ci sarai anche l’anno prossimo?”: Lorella Cuccarini risponde così; le parole dell’insegnante di canto del talent show.

Si è conclusa lo scorso sabato la 21 esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, cantautore e polistrumentista, sin dall’inizio nel team di Rudy Zerbi. Una vittoria seguita da una lunga festa, come documentato su Instagram dai protagoniste del talent show. Compresa Lorella Cuccarini, che attraverso le sue stories sta accontentando i fan, pubblicano immagini inedite del post puntata. E non solo!

L’amatissima showgirl, che quest’anno ha svolto il ruolo di insegnante di canto, ha risposto anche a diverse domanda rivoltele dai followers. Parole meravigliose per i suoi allievi, i cantanti Sissi ed Alex, ma è in particolare una risposta ad aver attirato l’attenzione. “Ci sono possibilità che tu ci possa essere anche l’anno prossimo?“, è la domanda: scopriamo come ha risposto Lorella.

Amici, Lorella Cuccarini ci sarà l’anno prossimo? Ecco la sua risposta

Lorella Cuccarini è ormai un volto fisso ad Amici. Dapprima nei panni di prof di ballo, quest’anno la showgirl ha accettato la proposta di Maria De Filippi di accettare la cattedra di canto. E, anche quest’anno, il suo talento e la sua delicatezza nel seguire i ragazzi hanno conquistato il pubblico. Che già si chiede: la rivedremo anche l’anno prossimo tra gli insegnanti di Amici?

A chiederglielo è stato proprio un utente su Instagram, che attraverso il box domande nelle stories ha posto la domanda alla Cuccarini. Che ha dato una risposta/non risposta che fa ben sperare. Date un’occhiata:

“Se Maria mi vuole, io sono pronta”, scrive Lorella Cuccarini, dichiarandosi quindi prontissima ad una nuova avventura nel talent show di Canale 5. Maria De Filippi sceglierà di confermare l’insegnante di canto anche per l’edizione numero 22 dell’amatissima trasmissione? Non ci resta che attendere per tutte le news! Amici è appena terminato, ma già non vediamo l’ora di conoscere chi comporrà la nuova classe: i casting sono già aperti!