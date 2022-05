Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti mostra pubblicamente i segni delle ustioni

Dopo quasi due mesi dall’incidente durante la prova del fuoco, Patrizia Bonetti mostra sui social le lesioni provocate dalle ustioni.

In questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi gli infortuni capitati ai naufraghi sono stati numerosi e manca ancora un mese e mezzo alla finale. Proprio due puntate fa, un concorrente è stato portato via in elicottero per essersi ferito durante la prova dell’orologio combattuta contro Clemente Russo. Ieri sera invece Nick Luciani è apparso con le stampelle a seguito di un intervento.

Tra gli incidenti più eclatanti c’è stato quello di Patrizia Bonetti, a seguito del quale la modella italo cubana ha dovuto abbandonare il gioco dopo pochissime puntate per le ustioni riportate durante la prova del fuoco contro Roberta Morise.

Le due, appena sbarcate sull’Isola con Blind, si sfidarono per poter restare su Playa Accoppiada e entrare in gioco in coppia col rapper. Entrambe decise a non mollare, dopo ben 5 minuti e 50 secondi nessuna delle due accennava ad arrendersi seppur soffrendo visibilmente per l’avvicinarsi della fiamma ai corpi.

Alvin si vide quindi costretto a chiedere lo stop della prova. Dopo giorni di silenzio e ipotesi varie, Ilary Blasi annunciò in puntata che Patrizia era tornata in Italia per sottoporsi alle cure mediche di cui aveva bisogno.

Patrizia Bonetti e le ustioni: nelle immagini social i segni dell’incidente

Cominciò anche a circolare una voce secondo cui l’ormai ex naufraga avrebbe fatto causa a Mediaset per circa un milione di euro, ma poi arrivò la smentita. Qualche settimana fa la Bonetti è tornata in studio e, nonostante sembri stare abbastanza bene, le ustioni ci sono, come si vede dalle immagini da lei condivise su Instagram.

Nelle ultime ore, infatti, Patrizia si è mostrata sui social con il ventre scoperto. Qui, ad esempio, la vediamo intenta ad allenarsi in palestra e il top corto mostra chiaramente le lesioni della pelle.

Nonostante la brutta esperienza vissuta, fortunatamente l’ex gieffina sembra essere oggi abbastanza serena sia sui social che quando l’abbiamo vista in tv. Importante deve essere stato il supporto del suo fidanzato, col quale è uscita allo scoperto di recente.

Voi immaginavate si fosse fatta così male durante la prova?