Amatissima a Uomini e Donne, è appena diventata mamma: benvenuta Nicole; grande gioia per l’ex protagonista della trasmissione.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Manca sempre meno al termine di questa stagione: anche quest’anno il programma di Canale 5 andrà in vacanza, per poi tornare in onda a settembre, con nuove emozionanti puntate. In attesa di scoprire come finirà questa edizione e quali saranno le scelte (le anticipazioni lo hanno già rivelato!), c’è una bellissima notizia che riguarda un’ex protagonista del trono più famoso della tv.

Nello specifico, è stata protagonista prima del trono classico, nelle vesti di corteggiatrice, per poi tornare dopo qualche anno nel parterre femminile del trono over. Ebbene, nelle scorse ore è diventata mamma per la prima volta: è nata la piccola Nicole! Scopriamo i dettagli di questa dolcissima novità!

Uomini e Donne, l’ex protagonista è diventata mamma: benvenuta Nicole!

Anni e anni di successi e storie d’amore: quanti personaggi sono passati nello studio di Uomini e Donne? Impossibile rispondere con un numero esatto. Ed impossibile ricordarli tutti! Di lei, però, i fan della trasmissione di Maria De Filippi si ricorderanno senz’altro!

Parliamo di Manila Boff, che abbiamo conosciuto nel programma inizialmente nelle vesti di corteggiatrice di Tommaso Scala ed Aldo Palmeri. Diversi anni dopo, nel 2017, la bellissima toscana è tornata in studio, ma nel trono Over: diverse le conoscenze iniziate nel programma, tra cui quella con Sossio Aruta. Ma tutto questo, ormai, fa parte del passato! Oggi Manila è una splendida neo mamma!

Proprio così: come riporta Amedeo Venza nelle sue stories di Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la piccola Nicole proprio nelle scorse ore. Una gioia immensa per lei e per i fan che ancora la seguono con affetto.

Al momento, il suo canale social è privato e non sappiamo molto sulla sua vita privata e sul suo compagno. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori: e benvenuta al mondo dolce Nicole!