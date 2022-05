L’amatissima serie tv è stata cancellata: brutta notizia per i fan; la settima sarà l’ultima stagione.

Ora è ufficiale: una delle serie tv più amate dai più giovani sta per chiudere i battenti. Di recente, c’era stato il rinnovo per un’altra stagione ma da qualche giorno si è saputo che sarà l’ultima.

Per seguire il settimo ed ultimo capitolo dello show bisognerà attendere il 2021 e, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere più breve delle stagioni precedenti, anche se non è stato ancora reso noto il numero degli episodi. Quel che è certo è che sarà un gran finale. Scopriamo i dettagli di questa spiacevole notizia.

La celebre serie tv è stata ufficialmente cancellata: si concluderà con la settima stagione

Appassionati di Riverdale, c’è una brutta notizia per voi: la settima stagione della serie tv teen sarà l’ultima. “Credo sia importante dare una degna conclusione ad una delle serie più durature. Ho parlato con Roberto Aguirre Sacasa, che è molto felice per questa notizia. Tratteremo la serie col rispetto che merita”, ha dichiarato Mark Pedowitz di The CW. Che assicura che si lavorerà con grande impegno affinché sia un gran finale: “È qualcosa di personale, anche io sono un grande fan”.

“È stata una stella della cultura pop e vogliamo assicurarci che si concluda nel modo giusto, è la nostra decisione. Penso che si sia deciso che sette anni sia la durata giusta, vogliamo fare la cosa giusta”, ha aggiunto Pedowitz. Una decisione che, però, renderà tristi i numerosissimi fan della serie tv, che sono cresciuti ulteriormente da quando è disponibile anche su Netflix. La serie appassiona il pubblico dal 2017 e non sarà semplice salutare per sempre Archie, Betty, Jughead o Veronica.

“Mi rattrista dover dire addio a Riverdale, al set, alla troupe, ai produttori, alla nostra famiglia di The CW la prossima stagione, ma posso parlare per tutti, Cami, Cole, Lilli e il resto del cast, siamo incredibilmente grati del supporto e dei fan, senza i fan nulla di ciò sarebbe stato possibile”, ha dichiarato KJ Apa ( Archie) durante gli Upfronts, promettendo che la settima stagione si concluderà col botto!

La data di uscite della stagione sette non è stata ancora resa nota, ma potrebbe arrivare già nei primi mesi del 2023. Noi non vediamo l’ora, e voi?