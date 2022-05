Forse sarà sfuggito, ma Belen Rodriguez l’ha detto chiaramente: c’entra Stefano De Martino; cosa è successo nel corso dell’ultima puntata de Le Iene.

Il ritorno di fiamma, ormai, è praticamente ufficiale. E, qualche giorno fa, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono riapparsi nuovamente insieme anche in tv. L’ex ballerino di Amici è, infatti, intervenuto nell’ultima puntata de Le Iene Show, condotto proprio dalla showgirl argentina. Stefano è stato protagonista di un toccante monologo sull’importanza della normalità, ma cosa ha detto Belen?

Dopo l’intervento di De Martino, il comico Eleazaro Rossi si ha ironicamente chiesto a Belen cosa ci trovasse in lui. A fare la domanda all’argentina è stato proprio il co conduttore Teo Mammucari. Curiosi di scoprire la risposta della Rodriguez?

Stefano De Martino a Le Iene: ecco cosa ha detto Belen Rodriguez

“Una persona che conosco abbastanza bene, la condivido anche con voi”. Con queste parole Belen Rodriguez ha parlato di Stefano De Martino, uno degli ospiti dell’ultima puntata de Le Iene, trasmessa su Italia Uno lo scorso martedì. È la prima volta che i due si ‘ritrovano’ sul piccolo schermo dopo le voci di un ritorno di fiamma trapelate negli ultimi mesi.

Nella trasmissione di Davide Parenti, Stefano De Martino ha portato in scena un monologo che non è passato inosservato. Con le sue parole, ha sottolineato come i modelli di bellezza irraggiungibile proposti al giorno di oggi creino insoddisfazione e frustrazione. Il giudice di Amici ha, quindi, ricordato l’importanza dell’ordinarietà: “Senza di essa, senza un termine di paragone, lo straordinario non potrebbe esistere. Essere normale è bello”.

Al termine del monologo, Teo Mammucari chiede a Belen cosa le piace in particolare del conduttore napoletano. Cosa ha risposto lei? “Cos’ha Stefano? Non lo so, è molto simpatico“, ha replicato Belen, concludendo con una grande risata.

Insomma, sembra ormai chiaro che tra i due ex coniugi sia tornato, nuovamente, il sereno, per la gioia dei tantissimi fan che non hanno mai smesso di sognare con il loro amore. A voi piacciono insieme?