Flavio Briatore, avete mai visto sua figlia? Ha da poco compiuto 18 anni: è bellissima!

Avete mai visto la prima figlia di Flavio Briatore? Ha da poco compiuto 18 anni, ma è davvero bellissima: resterete a bocca aperta.

È tra gli uomini più apprezzati in Italia, ma forse non tutti sanno che Flavio Briatore ha una figlia che ha da poco compiuto 18 anni ed è davvero spettacolare.

Nel corso di una sua recentissima intervista a La Repubblica, Flavio Briatore ha ampiamente della sua vita privata. Spiegando non solo qualche aneddoto sul suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie con la quale continua ad avere un ottimo rapporto, ma anche su quello che ha con la sua prima figlia. Forse non tutti lo ricordano, ma il buon Briatore – prima ancora di conoscere la conduttrice calabrese e convolare a nozze con lei – ha avuto una frequentazione con una famosissima modella, divenendo padre per la prima volta nel 2004. Voi avete mai visto questa splendida fanciulla? Nel Maggio scorso ha compiuto ben 18 anni e noi, spulciando un po’ il suo canale Instagram, non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua impressionante bellezza. Eccola qui.

Chi è la figlia di Flavio Briatore? Ha da poco 18 anni, ma è splendida

Ancora prima di diventare padre del piccolo Nathan Falco, Flavio Briatore è diventato papà nel 2004 di una splendida femminuccia. Da quel momento, sono trascorsi ben 18 anni ed adesso quella piccola bambina è diventata una splendida donna. Nel Maggio scorso è diventata maggiorenne e spulciando il suo canale Instagram non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua bellezza. Lei si chiama Leni Klum. E se il suo cognome non vi risulta affatto nuovo, avete pienamente ragione: è la figlia di Heidi Klum, famosissima modella tedesca.

Oltre ad essere la fotocopia della sua mamma e splendida quanto lei, sembrerebbe che la giovane Leni abbia scelto di intraprendere la sua stessa carriera. Sui social, infatti, la bella Leni è solita condividere scatti di sé e dei suoi servizi. Eccola qui in tutta la sua bellezza:

A La Repubblica, Flavio Briatore ha sottolineato che, nonostante con lei non abbia un rapporto quotidiano come con Nathan Falco, prova un amore profondo. “La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita”, ha concluso.