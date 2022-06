Uomini e donne ha salutato il suo pubblico: cosa andrà in onda oggi al suo posto?

Uomini e donne ha salutato il suo numerosissimo pubblico, ma sapete che cosa andrà in onda oggi al suo posto? Grande notizia per i fan.

È ufficialmente ultimata la stagione di Uomini e donne. Con la scelta di Luca Salatino e Veronica Rimondi, il dating show di Maria De Filippi ha chiuso i battenti ed ha dato appuntamento al suo pubblico direttamente a Settembre prossimo.

Amarissima notizia, quindi, per tutti i telespettatori di Uomini e donne, che non si stancherebbero mai di poter assistere alle avventure dei tronisti, di tutti i cavalieri e di ciascuna sua dama. Per ogni programma che finisce, però, c’è sempre uno che inizia. E, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, a partire da Lunedì 6 Giugno andrà in onda una nuova soap opera di origini spagnole. Quello che, però, adesso tutti si chiedono è: cosa andrà in onda oggi al posto di Uomini e donne? Abbiamo appena scoperto una notizia che rallegrerà tantissimi di voi.

Cosa ci sarà oggi al posto di Uomini e donne?

Sappiamo davvero pochissimo sulla prossima stagione di Uomini e donne. Augurandoci che possa cambiare ben poco e che tutti i suoi protagonisti indiscussi continuino a far parte del parterre del dating show, noi tutti non vediamo l’ora del suo ritorno. Nel frattempo, però, gustiamoci questa nuova soap che sta per approdare su Canale 5 e che, senza alcun dubbio, conquisterà tutti.

Appurato che la prima puntata di Un altro domani, è proprio questo il titolo di questa nuova soap opera spagnola, partirà da Lunedì 6 Giugno e ci farà compagnia per tutta l’estate, siete curiosi di sapere cosa andrà in onda oggi al posto di Uomini e donne? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che verrà trasmesso un doppio appuntamento imperdibile di un’altra famosissima e seguitissima soap opera. Sapete di quale parliamo? La risposta è semplicissima: Una vita! A quanto pare, infatti, oltre al classico appuntamento che precedeva ciascuna puntata del dating show, oggi Venerdì 3 Giugno ce ne sarà un’altra che prenderà il posto del programma di Maria De Filippi.

Una notizia davvero fantastica, non credete?