Si sono lasciati dopo una relazione durata tre anni: la lunga lettera del cantante spezza il cuore dei fan della coppia.

“Poco più di tre anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo vissuto insieme da allora”. Inizia così la lunga lettera di un dei cantanti più amati del momento. Una lettera attraverso la quale, tramite social, ha annunciato la fine della sua relazione.

La notizia ha spezzato il cuore dei fan, che da tre anni seguivano e supportavano con affetto la coppia. Scopriamo i dettagli della rottura.

È finita dopo tre anni: si sono lasciati, l’annuncio del famoso cantante

“Grazie a questa persona ho imparato cosa significa amare in maniera incondizionata. Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amare me stesso, a sentirmi bello, a sentirmi accettato accettando me stesso”. Sono parole toccanti, quelle apparse nelle scorse ore sul profilo social di Benjamin Mascolo. Il cantante, ex del duo Benji e Fede, ha annunciato attraverso una lettera su Instagram la fine della sua storia con Bella Thorne.

A poco più di un anno dalla proposta di matrimonio, i due si sono ufficialmente lasciati. La lettera di Benji racchiude il dolore del momento, ma nessun rancore: “Le relazioni nascono e muoiono, come le persone, è il ciclo naturale della vita e io l’ho pienamente accettato.”. Il cantante sottolinea come la rottura non sia da interpretare come un fallimento, ma semplicemente era destino che andasse così: “Auguro solo il meglio a questa persona e le sarò sempre vicino”. Cosa ha dichiarato lei?

Dopo la pubblicazione della lettera di Benjamin, l’attrice pubblica un selfie nelle sue stories, a quale allega un messaggio ben preciso: “Ho rotto con Ben per le mie ragioni, smettetela di chiedermelo, è una questione personale”. Il messaggio è stato condiviso anche dal cantante, che ha chiesto di dare alla sua ex il suo spazio e rispettarne la privacy. E voi, siete dispiaciuti per questa rottura?