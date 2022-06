Jennifer Lopez, impossibile non notare i suoi occhiali: si è mostrata così ai suoi numerosissimi followers.

Per lei il tempo sembra non passare mai. A 52 anni, Jennifer Lopez è un’icona di stile e di bellezza proprio come circa 25 anni fa, agli inizi della sua brillante carriera. E attraverso il suo seguitissimo canale social, J Lo sfoggia i look e gli abiti più disparati, conquistando milioni di likes. E proprio su Instagram, qualche giorno fa, la star ha condiviso alcune immagini che non sono passati affatto inosservate.

In particolare, sono stati i suoi occhiali da sole a colpire tutti: un modello che siamo certi sarà un must per l’estate che sta per iniziare. Curiosi di vedere di cosa parliamo? Continuate a leggere!

Jennifer Lopez, avete notato i suoi occhiali da sole? Un modello che non passa inosservato

In occasione dei 23 anni di On the 6, l’album che l’ha resa famosa alla fine degli anni ’90, Jennifer Lopez ha condiviso un video sul suo seguitissimo canale Instagram. Un video selfie in cui si mostra ( sarà un caso?) con un accessorio che ricorda proprio la moda del passato: occhiali da sole a mascherina! Un modello che copriva gran parte del viso: chi non ne possedeva un paio nei primi anni 2000?

Ebbene, J Lo rilancia la moda e lo fa con occhiali scuri neri, firmati Dolce e Gabbana, come si evince dal piccolo logo presente al centro. Un tuffo nel passato che non è passato inosservato e che ha fatto letteralmente impazzire i fan: pioggia di likes e commenti per la star, che si conferma tra le più amate di sempre. Date un’occhiata:

Eh si, la Lopez è davvero incantevole ed ha abbinato agli occhiali dei maxi orecchini a cerchio. In quante ‘copieranno’ il suo look? Siamo certi che saranno in tantissime! E voi, cosa aspettate a seguire la compagna di Ben Affleck su Instagram? Il suo canale, seguito da ben 211 milioni di followers, è ricco di contenuti super originali: non ve ne pentirete.