Stefano De Martino, la notizia è finalmente arrivata: i fan gioiscono per lui; incredibile novità per l’ex ballerino di Amici.

I fan di Stefano De Marino possono gioire: sarà un’estate interessante per loro! Si, perché per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi conduttore di talento, sta per iniziare una nuova avventura da presentatore.

Lo show inizierà a fine Giugno e, alla conduzione, il napoletano sarà affiancato da un altro volto amatissimo della nostra tv. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutti i dettagli!

Splendida notizia per Stefano De Martino: ecco dove lo vedremo presto in tv

Partirà giovedì 30 giungo Summer Hits, il nuovo show musicale di Rai 2 che ricorda molto il vecchio ‘Festivalbar’. Sei serate di musica, in cui si esibiranno alcuni degli artisti più amati del momento: alla conduzione ci saranno proprio loro, Stefano De Martino e Andrea Delogu, che hanno già lavorato insieme nel 2019 in radio, commentando The Voice of Italy su Rai Radio 2.

Le serate, che andranno avanti fino all’11 agosto, si svolgeranno in tre località diverse: si partirà da Roma, per poi passare a Trieste e, infine, Rimini. Oltre alla puntata del giovedì, si potranno seguire le repliche di venerdì sera alle 21 o il sabato mattina alle 9 su Radio Italia Tv, oltre a Raiplay. Le serate saranno seguita da ben due radio: Rai Radio 2 e Radio Italia. Ma cosa sappiamo dei cantanti che si esibiranno, di volta in volta, sul palco di Summer Hits?

Ad anticipare alcuni nomi dei cantanti che vedremo su Rai Due è stato TV Blog: da Mika a Marco Mengoni, da Marracash ad Alessandra Amoroso, e ancora Mahmood, Blanco, Sangiovanni, Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Elisa, Marco Mengoni e tantissimi altri.

Insomma, saranno sei serate tutte da vivere e noi non vediamo l’ora di scatenarci al ritmo delle hit più famose del momento. Appuntamento a giovedì 30 giugno, su Rai 2, a partire dalle ore 21. Noi non vediamo l’ora, e voi?