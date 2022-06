Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro a Uomini e Donne? Cosa è emerso sull’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

È stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione de L’Isola dei famosi: se non avesse abbandonato il gioco, sarebbe potuto essere proprio lui il vincitore del reality show di Canale 5. Parliamo di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, che ha conquistato il pubblico nel corso delle settimane.

Alessandro ha lasciato il programma per via dei suoi impegni universitari, dimostrando grande maturità e buon senso. Sull’isola non ha trovato l’amore, anche per colpa dell’interferenza di mamma Carmen, ma c’è la possibilità che il ragazzo possa fidanzarsi in tv? Negli ultimi giorni, un’indiscrezione vorrebbe Alessandro sul trono di Uomini e Donne. Sarà così? Ecco cosa ha rivelato proprio lui intervistato da Casa Chi.

Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro: dopo L’Isola dei Famosi arriva Uomini e Donne?

Tutti pazzi per Alessandro Iannoni! Il figlio di Carmen Di Pietro ha conquistato tutti durante la sua esperienza in Honduras, dove ha dimostrato di essere un ragazzo pieno di valori e con la testa sulle spalle. Un grande orgoglio per Carmen, che però è super gelosa di suo figlio, che vorrebbe tutto per sé. Ma come la prederebbe se Alessandro diventasse tronista a Uomini e Donne.

“Non ho mai visto Uomini e Donne, non so cosa sia il tronista ma posso immaginare, ma non lo so. Mamma sarebbe contentissima, me ne parlava sull’isola, anzi me l’ha proposto lei”, ha dichiarato scherzando Alessandro in un’intervista a Casa Chi,. Che sottolinea il suo interesse per il piccolo schermo e non esclude di partecipare ad altre trasmissioni tv: “A me il mondo dello spettacolo e della televisione è sempre piaciuto, ho l’esempio a casa che è mamma. Però devo dire che la mia priorità, al momento, è l’università e trovare un futuro lavoro. Però se si presentasse un’esperienza come l’Isola dei famosi e posso sia studiare che fare queste esperienze io le accetterei assolutamente.”

Secondo voi Maria D e Filippi farà la proposta ad Alessandro? Sarebbe davvero interessante vedere la reazione di Carmen!