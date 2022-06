Brutto incidente, coinvolto il padre della star internazionale: cos’è successo; il racconto sui social della celebre artista.

“Sto ricevendo molti messaggi di preoccupazione per il fatto che di recente sono stata vista in un’ambulanza a Barcellona. Volevo farvi sapere che quelle foto sono dello scorso fine settimana ( 28 maggio), di quando mio padre purtroppo ha avuto una brutta caduta e l’ho accompagnato in ambulanza all’ospedale, dove adesso si sta riprendendo”.

È quanto ha scritto sui social, qualche giorno fa, una delle star più famose al mondo. La cantante ha spiegato che il suo papà si stava già riprendendo in ospedale, e, tre giorni fa, ha condiviso un video che ritrae il suo papà finalmente a casa. Scopriamo i dettagli.

Brutto incidente per il padre della famosa star internazionale: cosa è successo

“Con il mio papà, a casa e in ripresa, aiutandolo con la stimolazione cognitiva dopo il trauma”. Queste le parole che Shakira ha allegato ad un dolcissimo video condiviso sui suoi social qualche giorno fa. La star si è ripresa mentre, a casa, è intenta a far leggere al suo papà alcuni parole scritte su dei cartelli. “Grazie a tutti per l’affetto che mi state dimostrando”, ha aggiunto la cantautrice colombiana, che da pochissimo ha annunciato la fine del suo matrimonio con il difensore Gerard Piqué dopo ben 12 anni di amore.

Il video in cui Shakira si prende cura di papà William Mebarak Chadid ha fatto il giro del web ed è stato invaso dai likes e i messaggi di affetto di amici, fan e colleghi. Immagini di grande tenerezza ed affetto, che hanno emozionato tutti. La cantante, nel primo annuncio, ha raccontato quanto accaduto al padre anche perché, in un primo momento, si era diffusa la voce che fosse stata la cantante ad avvertire un malore, per alcuni causato dalla difficile situazione sentimentale. Attraverso i social, Shakira ha confermato il fatto che si trovasse in ambulanza, ma non per motivi che riguardavano lei stessa.

Non possiamo che unirci a quanti si sono stretti intorno alla famiglia ed augurare al papà di Shakira una velocissima e completa ripresa.