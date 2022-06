Beatrice Valli racconta un triste retroscena della sua vita privata: c’entra suo padre

Beatrice Valli spiega a Grazia perché ha voluto che suo padre l’accompagnasse all’altare sebbene non sia stato molto presente nella sua vita.

Il 2022 rappresenta per Beatrice Valli un anno davvero speciale, visto che è quello in cui ha realizzato il sogno di sposare la sua dolce metà Marco Fantini. I due sono insieme ormai dal 2014, quando si conobbero a Uomini e Donne. All’epoca, lui era tronista nel famoso dating show condotto da Maria De Filippi dopo non essere stato scelto da Anna Munafò. Beatrice corteggiò Marco riuscendo alla fine a conquistarlo e i due iniziarono a vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

La loro unione è solidissima ancora oggi e insieme sono una delle coppie più belle e vere mai nate nella famosa trasmissione di Canale 5. Non solo: in questi anni, hanno dato vita ad una famiglia stupenda, formata anche da Alessandro, nato dalla precedente relazione di Beatrice con Nicolas Bovi, e dalle loro figlie Bianca e Azzurra, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Nelle foto del giorno del matrimonio postate sui social, Beatrice appare al settimo cielo e tra gli scatti sono presenti anche quelli che la immortalano mentre balla col suo papà. In un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, l’influencer ha raccontato un retroscena del suo passato che riguarda proprio il signor Andrea Valli.

Beatrice Valli parla del padre: la verità sul loro rapporto

Il passato dell’ex corteggiatrice è stato segnato dalla separazione dei genitori: un avvenimento doloroso, che ha avuto come conseguenza l’allontanamento del padre dalle figlie.

“Il mio papà c’è sempre stato poco quando eravamo piccole, poi i miei si sono separati quando avevo 6 anni. La mia infanzia si riassume così: quattro donne invincibili contro tutti”, ha raccontato la Valli nell’intervista.

Cresciuta dalla madre, Beatrice ha rivelato che per la donna non è stato facile occuparsi da sola delle figlie e allo stesso tempo dover lavorare, anche a seguito della chiusura del maglificio di famiglia avvenuta dopo la morte del nonno.

“Mi è mancata quella figura paterna che ho ritrovato nella stabilità che ho costruito con Marco. È una ferita che mi porterò dentro per sempre”, ha aggiunto. Nonostante ciò, però, non ha voluto impedire a suo padre di accompagnarla all’altare: “Gli ho dato una possibilità, papà ci teneva”.

Non molti forse avrebbero preso la stessa decisione, ma da quando è nato il suo primogenito Alessandro, che oggi ha 9 anni, Beatrice si sente molto più matura: “Con lui ho affrontato gioie e sofferenze: mi ha fatta crescere”.

Visto quanto sono belli padre e figlia insieme?