Barbara D’Urso saluta il pubblico di Pomeriggio Cinque e rivela cosa farà adesso; il futuro della conduttrice a Mediaset.

L’estate è ormai alle porte e, come sempre, i principali programmi tv vanno in pausa, per poi tornare a settembre. È successo anche a Pomeriggio Cinque, che è terminato ufficialmente venerdì 10 giugno 2022.

Una puntata ricca, come sempre, di cronaca ed intrattenimento, al termine della quale Barbara D’Urso non ha potuto non salutare tutti. La conduttrice ha ringraziato giornalisti, redattori, collaboratori autori e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare anche questa stagione del talk di Canale 5. E, ovviamente, ha concluso l’edizione con un grande ringraziamento al suo amato pubblico. Al quale ha rivelato cosa farà adesso..

Pomeriggio Cinque va in vacanza: Barbara D’Urso saluta il pubblico e annuncia che…

“Abbiamo cambiato in tre mesi quattro studi televisivi, ci avete seguito sempre sempre sempre, abbiamo portato a casa la media del 18%, 20% sul target commerciale e non è merito mio solo ma di tutti quanti.” Queste le parole di Barbara D’Urso, che venerdì ha salutato i telespettatori di Pomeriggio Cinque nel finale di questa edizione.

Un’edizione che è andata avanti per due settimane in più, come sottolineato dalla conduttrice nel suo discorso finale: “Abbiamo fatto due settimane in più, merito vostro, merito del successo che ci avete regalato. Io vado un pochino in vacanza, vi penserò tantissimo.” Ma sono le ultime parole della conduttrice a non essere passate inosservate

La D’Urso, infatti, ha dato l’appuntamento ai telespettatori di Pomeriggio Cinque per dopo le vacanze, mettendo a tacere le voci di un presunto addio a Mediaset ed un mancato rinnovo: “I primi giorni di settembre siamo ancora qui per mesi, mesi, mesi e mesi! Grazie a tutti, il mio cuore è vostro anche d’estate”

Insomma, i fan di Pomeriggio Cinque possono stare tranquilli: dopo lo stop estivo, il rotocalco di Canale 5 tornerà in onda regolarmente e al timone ci sarà ancora una volta lei, l’inarrestabile Barbara D’Urso. Siete contenti?