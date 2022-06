Un misterioso personaggio tornerà dal passato fingendosi un altro: accadrà l’impensabile a Beautiful, le anticipazioni americane della soap.

Il ciclone Sheila Carter sta per abbattersi nuovamente su Beautiful! In realtà, la spietata nemica dei Forrester ha già fatto il suo ritorno nella puntate americane della soap: per rivederla in azione in Italia dovremo attendere poche settimane. Ma, se non temete spoiler, vi raccontiamo cosa sta accadendo in America.

Che segue le anticipazioni americane sa che Sheila ne ha combinate di tutti i colori dopo il suo ritorno a Los Angeles. E, dopo aver sparato al figlio Finn, è finita in carcere con l’accusa di omicidio. Carcere dal quale, come vi abbiamo già raccontato è riuscita ad evadere, ma solo grazie a qualcuno… Ed è proprio di questo misterioso personaggio che vi parliamo oggi: si tratta di una vecchia conoscenza della Carter! Sarà lui ad aiutare Sheila a scappare di prigione, scopriamo i dettagli.

Beautiful anticipazioni: un misterioso personaggio tornerà dal passato per aiutare Sheila

Sheila Carter sa sempre come farla franca! Pensavate che la donna non avrebbe trovato un modo per scappare dal carcere? Vi sbagliavate. Dopo aver ‘ucciso’ il figlio Finn ( che in realtà è ancora vivo), la Carter è stata arrestata, per la gioia di tutti. Una gioia che, però, durerà molto poco: Sheila è già scappata! E lo ha fatto grazie all’aiuto di una persona che i fan di Beautiful ricorderanno senza dubbio.

Si tratta di Mike Guthrie, ancora interpretato dall’attore Ken Hanes: lo abbiamo visto per la prima volta nel 1993, per poi apparire saltuariamente, l’ultima volta nel 2010. Ma eccolo di nuovo nel 2022, per fornire un aiuto prezioso a Sheila. Si tratta di una guardia di sicurezza, all’epoca nel team della Forrester Creations. Ora, la Carter lo incontrerà proprio in carcere e, stando alle indiscrezioni, Mike si fingerà guardia carceraria per aiutare l’amica a scappare.

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su questo clamoroso colpo di scena: Sheila riuscirà davvero a scappare o sarà risbattuta in prigione? Continuate a seguirci per tutte le novità.