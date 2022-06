Brad Pitt, dolore immenso: fan distrutti per quello che è successo; le parole del celebre attore.

Un’intervista a cuore aperto, quella di Brad Pitt a GQ. Un’intervista nella quale il divo di Hollywood si è lasciato andare a diverse confessioni inedite, alcune molto dolorose.

L’attore ha raccontato i periodi più bui della sua vita, dalla dipendenza da alcol e nicotina alla depressione: “Credo di aver passato anni con una leggere depressione e solo dopo averci fatto i conti, cercando di accettare tutti gli aspetti di me stesso, il bello e il brutto, che sono in grado di catturare quei momenti di gioia”. Ma Brad ha parlato anche della sua carriera e, a questo proposito, una sua dichiarazione in particolare ha fatto tremare i fan.

Brad Pitt gela i fan: grande dolore, le sue parole non passano inosservate

“Penso di essere arrivato all‘ultima tappa della mia carriera, il semestre o trimestre finale”. Queste le parole di Brad Pitt, che si è raccontato a 360 gradi in una lunga intervista a GQ, realizzata dalla scrittrice Ottessa Moshfegh. L’attore è sul punto di ritirarsi? Non è stato annunciato, ma le parole della star fanno pensare che l’addio al cinema, per lui, non sia così lontano.

“Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?”, si chiede l’attore, che sottolinea come, rispetto al passato, oggi si senta felice. “In questo momento, il più grande regalo della vita è la gioia. Prima mi muovevo verso le correnti, andando alla deriva”.

Prima del ‘presunto’ addio al cinema, però, per i fan di Brad Pitt ci sono due appuntamenti da non perdere. Il 25 agosto è la data di uscita di Bullet Train, film di David Leitch di cui sarà protagonista, ma non è tutto. L’attore è anche nel cast di Babylon, diretto da Damien Chazelle, dove Brad ritroverà Margot Robbie, presente in C’era una volta ad Hollywood, film per il quale Pitt ha vinto il tanto desiderato Oscar.

Se fosse davvero la fine, sarebbe una fine col botto! Ma noi, e tutti gli appassionati di cinema, ci auguriamo di vedere un talento come Brad Pitt ancora a lungo sul grande schermo.