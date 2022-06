Divorzio in arrivo: sarebbe il quarto ormai, la coppia si lascia dopo 6 anni in seguito a una crisi di diversi mesi.

La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le indiscrezioni hanno già fatto il giro del mondo: l’imprenditore sarebbe ad un passo dal suo quarto divorzio.

La coppia, convolata a nozze nel 2016, avrebbe deciso di separarsi dopo un crisi durata diversi mesi. In seguito tutti i dettagli della notizia.

Dopo sei anni di matrimonio arriva il divorzio: è il quarto per lui

Rupert Murdoch sarebbe sul punto di divorziare dall’attrice e modella Jerry Hall. È il New York Times a lanciare l’indiscrezione, che non è stata al momento confermata da fonti ufficiali. Se arrivasse la conferma, si tratterà del quarto divorzio per il magnate 91 enne, che ha sposato Jerry nel 2016: lui aveva divorziato dalla terza moglie Wendi Deng, mentre lei è stata per 22 anni la compagna di Mick Jagger. L’imprenditore sembrava aver trovato la felicità al fianco della 65 enne, ma qualcosa è andato storto: secondo quanto è emerso, la crisi tra i due andava avanti da diversi mesi. L’ultima volta che sono stati visti insieme risale all’agosto del 2021, in un ristorante a Londra.

Come riportato dal New York Times, si tratterà di un divorzio da decine di migliaia di dollari: Murdoch è a capo di un vero e proprio impero mediatico, del quale fanno parte Fox Tv e diversi giornali di successo come il Sun, il Times di Londra e il Wall Street Journal. Secondo quanto emerso, alla base della rottura potrebbe esserci la gelosia del magnate, contrario alla partecipazione della Hall nel musical Il laureato, per via delle scene di nudo.

Chi sono i sei figli di Rupert Murdoch

Jerry è (stata?) la quarta moglie di Rupert, che ha sposato la modella australiana Patricia Booker: dal loro matrimonio, terminato nel 1965, è nata Prudence. Elizabeth, Lachlan e James sono i tre figli nati dalle seconde nozze con Anna, con cui è stato sposato per 30 anni fino al 1999. Ha poi spossato l’imprenditrice Wendi Deng, ma anche la loro unione, da cui sono nate le ultime due figlie Grace e Chloe, è naufragata, nel 2014.