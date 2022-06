Ecco un angolo della nuova casa di Benedetta Parodi: la conduttrice ci tiene a mostrare quel ‘dettaglio’

Benedetta Parodi fa vedere ai suoi follower un angolo della sua nuova casa ma in particolare ci tiene a mostrare a tutti un dettaglio.

Benedetta Parodi è una conduttrice affermatissima tanto da essere considerata una delle più amate e apprezzate dal pubblico. Negli ultimi anni si è fatta strada nel mondo della cucina conducendo programmi e format seguitissimi, come I Menù di Benedetta Parodi o Bake Off Italia.

Parallelamente a questo lavoro si è anche affermata come autrice di libri incentrati sulla medesima tematica. E’ seguitissima sui social ed è proprio sul suo canale instagram che mostra le pietanze preparate o svela retroscena che riguardano le sue trasmissioni. Per esempio negli ultimi giorni ha fatto sapere dell’inizio delle registrazione di Bake Off. In varie storie ha mostrato il posto dove si stanno realizzando e alcuni dettagli al riguardo, come il look o si è mostrata insieme ai giudici.

La conduttrice utilizza molto i social anche per altre questioni, professionali e personali. Qualche giorno fa ha condiviso uno scatto in cui ha mostrato un angolo della sua nuova casa ma ha voluto soffermare l’attenzione su un particolare dettaglio.

Benedetta Parodi mostra un angolo della sua nuova casa ma sofferma l’attenzione su un ‘dettaglio’

Sui social è seguita da un milione di follower. Sono oltre 2 mila le foto condivise in cui possiamo vederla sotto un aspetto sia professionale sia personale. Infatti in molti scatti appare insieme alla sua famiglia e in tutte il sorriso non manca mai.

Altre invece riguardano il suo lavoro. Ci sono anche immagini e video in cui mostra a coloro che la seguono le pietanze preparate, piatti semplici ma anche elaborati. Qualche giorno fa Benedetta ha però mostrato qualcosa di inedito, un angolo della sua nuova casa. Ha pubblicato degli scatti per far vedere i lavori e l’arredamento, ma ha voluto poi soffermare l’attenzione su un particolare dettaglio.

Ecco, la conduttrice ha mostrato il bagno della nuova dimora: “Non vi ho mostrato due cose della nuova casa: il bagno che ‘Arredissima’ ha saputo trasformare e rendere super funzionale, e…”, l’avete notato guardando lo scatto? La Parodi ha fatto vedere ai follower ‘il cerchietto’ che utilizza per struccarsi la sera.

Il bagno è elegantissimo, con un colore che va sull’azzurro acceso ma anche il cerchietto è carinissimo, ed è della medesima tonalità.