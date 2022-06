Tina Cipollari ci va giù pesante: le sue parole sono taglienti

Tina Cipollari scatenata, l’opinionista televisiva di Uomini e Donne chiosa e dice la sua e ci va giù pesante: le sue parole sono taglienti

Mentre Uomini e Donne è in vacanza, la storica opinionista del dating show mentre si gode le sue vacanze estive è finita nuovamente sotto le luci dei riflettori. Tina Cipollari è un volto noto all’interno del programma condotto da Maria De Filippi.

Di fatti nei panni di opinionista, si può dire che in questi anni ha sempre detto la sua e dato il meglio di se divenendo un personaggio amato e talvolta anche criticato. A sferrare il colpo però è ancora una volta Tina Cipollari, che con parole al vetriolo si è scagliata contro un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. Scopriamo cosa è successo.

Tina Cipollari chiosa contro di lei: le dure parole dell’opinionista

Nel corso della sua esperienza in veste di opinionista televisiva, possiamo sicuramente affermare che Tina Cipollari non le ha mai mandate a dire. Piuttosto è stata la stessa opinionista a sferrare colpi talvolta anche ‘velenosi’ nei riguardi di chi proprio non le piaceva. Ebbene, anche stavolta l’opinionista televisiva non ha esitato a dire la sua contro Katia Ricciarelli. Che tra le due non scorresse buon sangue era risaputo in quanto durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip la cantante soprano ha rivelato il motivo per il quale entrambe non si sopportano facendo sapere di essere stata trattata male dall’opinionista all’interno di un programma Mediaset. Stavolta però è Tina Cipollari a non tenere ‘i freni’ ed a schierarsi contro l’ex concorrente del GF Vip.

Dalle ultime indiscrezioni delle ultime settimane, era trapelato che Katia Ricciarelli fosse una delle principali indiziate come opinionista nella nuova edizione del GF VIP e una delle concorrenti di Tale e Quale Show.

A queste indiscrezioni, a negare tutto è stata la stessa Katia Ricciarelli al settimanale Mio: “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo. Tale e Quale? Non ho più vent’anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile, non me la sono sentita“, ha detto la Ricciarelli.

A riportare la notizia via social è stata anche la pagina ‘Trastvstellare’, e sotto il post della pagina sono immediatamente balzati all’occhio le parole dell’opinionista Tina Cipollari:

Dopo queste parole, come reagirà la cantante soprano?