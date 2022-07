“Cerco nell’immondizia”: l’ex naufrago racconta il suo dramma; com’è cambiata la sua vita dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Si è conclusa da qualche giorno la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi: a salire sul gradino più alto del podio è stato Nicolas Vaporidis, che ha battuto in finalissima Luca Daffré con l’87% delle preferenze del pubblico. Oggi, però, facciamo un tuffo nel passato del reality show di Canale 5.

Esattamente all’edizione del 2010 del reality ambientato in Honduras, all’epoca condotto da Simona Ventura. Ebbene, uno dei protagonisti di quell’edizione sta vivendo un periodo decisamente spiacevole. La popolarità regalatagli dal programma non è durata a lungo e, oggi, la sua vita è cambiata radicalmente. Ecco cosa ha raccontato qualche mese fa al settimanale Nuovo.

Isola dei famosi, l’ex naufrago racconta la sua drammatica condizione: “Cerco nell’immondizia”

“Non mi vergogno a dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere”. Queste le parole di Davide Di Porto, intervistato di recente dal settimanale Nuovo. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si è raccontato a cuore aperto, spiegando la sua attuale situazione. All’epoca del reality, Davide, che fu il settimo naufrago eliminato dell’edizione, era un personal trainer e successivamente era diventato attore di film a luci rosse. L’ex naufrago, però, ha abbandonato entrambe le carriere: “Con il cinema a luci rosse ho smesso da tempo, non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare”.

Nell’intervista, Davide non nasconde il suo risentimento nei confronti del mondo dello spettacolo: “La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è me lo invento”.

E voi, ricordate l’Isola dei Famosi del 2010? Si trattava della settima edizione del reality, dove a trionfare fu Daniele Battaglia, seguito dal secondo classificato Luca Rossetto ( della categoria ‘non famosi) e da Guenda Goria, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo.