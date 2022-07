Federico Fashion Style piange in diretta tv: ha raccontato tutto; la confessione a cuore aperto a Verissimo.

Eccentrico e sempre col sorriso, raramente abbiamo visto Federico Fashion Style in lacrime. Ma nello studio di Verissimo, qualche mese fa, il parrucchiere dei vip si è raccontato a cuore aperto e non ha trattenuto la commozione.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Federico Lauri ha ripercorso i momenti salienti della sua vita tra carriera e vita privata. Ed è quando l’hairstylist ha ascoltato la lettera del suo papà che non è riuscito a fermare le lacrime.

Verissimo, Federico Fashion Style piange parlando del suo rapporto col padre

“Oggi voglio chiederti scusa perché c’è stato un momento in cui ho creduto che la tua scelta lavorativa fosse sbagliata per te, ho giudicato con leggerezza il tuo sogno di diventare parrucchiere o forse speravo solo tu continuassi con gli studi. Sai Federico anche i papà sbagliano e forse ora che lo sei anche tu puoi capirmi”. Parole da brividi, quelle che papà Roberto ha dedicato al figlio Federico: a leggerle Silvia Toffanin, in una puntata di gennaio di Verissimo.

“Realizzando i tuoi sogni hai dimostrato l’uomo che sei e il figlio meraviglioso che ho la fortuna di avere. Anche se per tutti sei Federico Fashion Style, per me resti sempre il mio piccolo magico Federico”. Una lettera dolcissima, durante la lettura della quale Federico non ha trattenuto le lacrime: un’emozione fortissima per il parrucchiere, fiero di aver reso orgoglioso il suo papà.

“Non esiste che mio padre mi chieda scusa. Mio padre, mia madre, la mia famiglia sono le persone a cui tengo di più. Mio padre mi ha insegnato le cose importanti della vita. il rispetto per le persone, essere una persona seria, una persona onesta. Questo è l’insegnamento più grande che potesse darmi, a prescindere che volesse che facessi il parrucchiere o meno”, sono state le parole di Federico, che ha ringraziato il papà per tutto ciò che ha fatto per lui.