La dottoressa Pimple Popper, Stacey vi lascerà a bocca aperta: immagini choc, davvero clamoroso!

Vedere l’enorme bozzo di Stacey a La dottoressa Pimple Popper vi lascerà davvero a bocca aperta: immagini choc, clamoroso.

“Sembra la testa di un neonato”: è proprio con queste esatte parole che Stacey si presenta alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, mostrando l’enorme protuberanza sul braccio. Seppure anche queste di Chuck e di Matt fossero piuttosto enormi, il bozzo della simpaticissima paziente della dermatologa non aveva nulla a che vedere con questi qui. Vi assicuriamo: era davvero enorme.

Alle telecamere del programma, Stacey ha raccontato di aver visto spuntare l’escrescenza per la prima volta nel 2000, ma che questa era grande quanto una pallina da golf. Col passare degli anni, poi, il bozzo è cresciuto sempre di più fino a raggiungere dei livelli stratosferici, provocandole non poco fastidio. Ovviamente, in tutto questo tempo Stacey si è recata già da diversi medici. Quando, però, ha scoperto che l’intervento di rimozione le costava caro, ha scelto di abbandonare l’idea di togliere l’escrescenza dal momento che i suoi figli dipendono economicamente da lei. Cosa non fa una mamma, no? Adesso, però, era arrivato il momento per Stacey di pensare un po’ a sé.

Immagini choc a La dottoressa Pimple Popper, cos’è successo a Stacey: clamoroso!

Dopo aver sofferto per più di 16 anni, Stacey è riuscita a comprendere quanto fosse necessario per lei sbarazzarsi della grossa protuberanza sul braccio. Questa, purtroppo, aveva fortemente condizionato la sua vita. E la donna adesso non voleva più soccombere ad un impedimento del genere. Cos’è successo a La dottoressa Pimple Popper? Appena visto il bozzo, la dermatologa ha avuto un’unica diagnosi: si tratta di un lipoma! Certo, rimuoverlo non è stato affatto una passeggiata, date anche le sue dimensioni, ma non era affatto nulla di grave.

Seppure abbia impiegato un po’ di tempo, la dottoressa è riuscita a rimuovere completamente il bozzo dal braccio di Stacey, consentendole di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Inutile dirvi che la reazione della donna è stata impressionante! Per nulla abituata a vedere il suo braccio senza escrescenza, la paziente di Sandra Lee si è detta più che entusiasta del risultato ottenuto.

Ancora un grande successo, quindi, per la dottoressa Pimple Popper, che si conferma ancora una volta la regina dei ‘bozzi’ impossibili.