Rai Uno in subbuglio: il conduttore non avrebbe mai voluto questo

Il conduttore di Rai Uno non avrebbe mai voluto questo: la novità manda in subbuglio tutti, la clamorosa indiscrezione spiazza tutti.

Non solo Tu si que vales, che potrebbe portare a termine un cambiamento drastico, ma anche la Rai sarebbe letteralmente in subbuglio. Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che i vertici dell’azienda di Viale Mazzini stiano pensando ad un nuovo volto per un famosa trasmissione tv.

Sembrerebbe proprio che la prossima stagione televisiva sia ricca di clamorose novità! Non solo, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Maria De Filippi produrrà un famosissimo reality show, ma – da quanto racconta TV Blog – sembrerebbe che un altro famoso programma tv potrebbe avere un cambio della guardia. Al momento, non c’è ancora alcuna conferma in merito, ma da quanto si legge sembrerebbe che la modifica verrà apportata già da Settembre prossimo. Un colpo di scena davvero clamoroso, soprattutto se si considera che il conduttore sembrava essere confermato per la prossima edizione, ma a quanto pare inevitabile. Ecco qualche dettaglio in più.

Rai Uno in subbuglio: la clamorosa indiscrezione riguarda proprio il famoso conduttore

Una vera e propria clamorosa indiscrezione, quella lanciata da TV Blog e che vede coinvolto un famoso conduttore di Rai Uno. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che uno dei più famosi e longevi programmi del primo canale sembrerebbe perdere uno dei suoi pezzi da novanta. TV Blog, infatti, riferisce che – a partire da Settembre prossimo – l’amata trasmissione avrà un altro conduttore. Stiamo parlando proprio di Uno Mattina!

Attualmente in onda la versione estiva, Uno Mattina è condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave. Ebbene. Da quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che l’amato Ossini sia pronto a dire ‘addio’ al programma. Perché? A quanto pare, la conduzione di Linea Bianca va in combutta con il programma, tanto da fare scegliere come suo condottiero un nuovo volto. Insomma, grande subbuglio per il programma di Rai Uno!

Chi prenderà il suo posto?

La domanda sorge spontanea: chi prenderà il posto di Massimiliano Ossini? Appurato che – al momento – non è ancora nulla confermato, siete curiosi di sapere di chi si parla? Ebbene. Sembrerebbe che – dopo Estate in diretta – Roberta Capua possa prendere le redini in mano di Uno Mattina.

Vi piacerebbe come idea?