Cambiamento drastico a Tu si que vales? Maria De Filippi ha deciso, vuole lui

Sembrerebbe che verrà messo in atto a Tu si que vales un vero e proprio cambiamento drastica: Maria De Filippi vorrebbe proprio lui.

Non solo Uomini e donne ed Amici, ma a partire dal mese di Settembre Maria De Filippi sarà nuovamente tra i quattro giurati di Tu si que vales. Attualmente in replica ogni Sabato sera, lo show prodotto dalla regina di Mediaset continua ad essere uno dei programmi più seguiti dagli italiani. È proprio per questo motivo che in tantissimi non vedono l’ora che inizi la nuova edizione.

Seppure si sappia davvero pochissimi sull’inizio della nuova edizione di Tu si que vales – nonostante i casting per prendervi parte siano aperti da tempo – i suoi telespettatori sono desiderosi di sapere qualche cosa in più. Chi ci sarà al timone dello show del Sabato sera? E se da una parte Stefano De Martino è stato confermato volto principale di Rai Due con nuovi programmi in arrivo, dall’altra anche la squadra vincente di Tu si que vales rimarrà la stessa? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Stando a quanto fa sapere Amedeo Venza sul suo canale Instagram ufficiale, sembrerebbe che il programma del Sabato sera sia pronto a mettere in atto un vero e proprio drastico cambiamento. Scopriamone insieme qualche dettaglio in più.

Tu si que vales, previsto un cambiamento drastico: cosa potrebbe realmente accadere

Dopo la vittoria del giovanissimo ballerino e la sua crew, non vediamo l’ora di scoprire quali sono gli altri talenti che si alterneranno sul palco di Tu si que vales. A proposito, sembrerebbe che il programma di Maria De Filippi voglia mettere in pratica un cambiamento drastico. A riportare la clamorosa indiscrezione, come dicevamo, è stato Amedeo Venza.

Stando a quanto si apprende da un’IG stories caricata dall’esperto di gossip, sembrerebbe che ci sarebbero ben quattro addii nella prossima edizione di Tu si que vales. A quanto pare, tutti e tre i conduttori sarebbero pronti a nuove avventure – proprio come l’amatissimo volto de L’Isola dei famosi – ma anche uno dei quattro giurati non ci sarà più. Parliamo, quindi, di Belen, Martìn Castrogiovanni, Alessio Sakara e Teo Mammuccari. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. A quanto pare, anche Giulia Stabile dovrà dire ‘addio’ al suo ruolo da co-conduttrice per dare il benvenuto ad un altro volto. Chi? La risposta è semplicissima: sembrerebbe che Maria De Filippi sia pronta ad accogliere nel cast di Tu si que vales Albe, il giovanissimo talento di Amici.

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato l’indiscrezione. Qualora fosse così, vi piacerebbe come idea?