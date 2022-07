“Faccio la mamma a tempo pieno”: la famosa showgirl ha deciso di lasciare la tv; non la vedremo più sul piccolo schermo.

Per tanti anni è stata protagonista assoluta in diversi salotti televisivi ma ora ha detto basta. La nota showgirl ha deciso di cambiare vita, lasciando per sempre il piccolo schermo.

La donna ha deciso di lasciare quel mondo che le ha regalato tanta popolarità per mettere al primo posto i suoi figli e la sua famiglia. E dedicarsi ad un altro lavoro, che è legato ad una delle sue grandi passioni. In seguito le sue parole ed il motivo della sua drastica scelta.

Ha deciso di lasciare la tv: la scelta della famosa showgirl italiana

Un cambio di vita drastico quello della showgirl, che ha deciso di salutare definitivamente la televisione. Televisione che, per diversi anni, le ha regalato una fama davvero notevole. Oggi, però, la showgirl ha rotto col passato e ha deciso di dare priorità ai suoi figli: “Faccio la mamma a tempo pieno”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Grand Hotel. Di chi stiamo parlando?

Di Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano Carrisi. È stata proprio lei, qualche mese fa, a raccontare i motivi della sua scelta, spiegando di aver chiuso con la tv ma riaperto le porte ad un vecchio amore, la scrittura. “Sono tornata ad essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento”, spiega la Lecciso, che faceva parte del mondo del giornalismo anche prima della storia con Al Bano.

Nell’intervista, Loredana spiega che in passato, a causa del suo lavoro, ha messo da parte molto spesso le mansioni di madre, ma oggi si dedica ai suoi figli a 360 gradi ed è molto più presente: “Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”.

Loredana è mamma di Brigitta, nata dal precedente matrimonio con Fabio Cazzato, e di Yasmine e Al Bano Junior, i figli di Al Bano nati rispettivamente nel 2001 e 2002.

La carriera di Loredana Lecciso in tv

I primi passi in tv di Loredana Lecciso riguardano la tv locale leccese, ma la grande popolarità per lei arriva quando è iniziata la storia con Al Bano. Dopo essere apparsa in vari programma del cantante, Loredana ha partecipato al reality show La Fattoria nel 2004. Successivamente, col la sorella gemella Raffaella, ha preso parte a diverse trasmissioni di successo come Domenica In e I Raccomandati, e a lei è stata dedicata una puntata speciale di Striscia la notizia. Nel 2010 arriva un altro reality show: si tratta de L’Isola dei famosi, condotta all’epoca da Simona Ventura. Negli anni, sono state tantissime le parentesi di cronaca rosa dei salotti tv dedicate a lei e al suo amore con Al Bano. Ma, oggi, la coppia vive la storia in assoluta privacy, nella meravigliosa cornice del Salento.